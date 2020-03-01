Путин отменил идентификацию выигравших в лотерею до 15 тысяч рублей

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий операторам лотерей не проводить идентификацию участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Совфедом 26 февраля.

Закон предусматривает исключения лишь для случаев, когда возникает подозрение, что такая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Закон также относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.

При этом операторам лотерей предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.