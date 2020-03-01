Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков , чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим в бою в Аргунском ущелье. После этого он поприсутствовал на поминальной службе, которая проходила в часовне святого великомученика и Победоносца Георгия, расположенной на территории 104-го полка.

Общение с родными погибших

В ходе поездки президент также встретился с родными бойцов из шестой парашютно-десантной роты, погибших в Аргунском ущелье.

"Есть определенные чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения. <...> Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет, — мы решаем", — заявил президент.

Также Путин подчеркнул, что власти уже занимаются другими вопросами, которые есть у родственников погибших десантников.

Одна из присутствовавших женщин вручила президенту от имени Фонда памяти медаль, посвященную подвигу десантников.

"У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты", — заявила она.

В свою очередь президент подчеркнул, что главная награда для него — это оказанное ему доверие.

Памятный концерт

После этого президент посетил концерт, посвященный подвигу псковских десантников.

"Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом", — заявил глава государства.

Путин отдельно отметил героизм и мужество псковских десантников, которые "показали, на что способен русский солдат". Глава государства поблагодарил родственников и офицеров, воспитавших военнослужащих.

При этом президент подчеркнул, что Россия в то время переживала сложный период и слабостью страны воспользовались внешние силы, в частности международный терроризм.

"Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан", — заявил глава государства.

Смотр полка

Также в рамках поездки в Псков президент провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии — старейшей из существующих в ВДВ.

Путин отметил, что Россия гордится своими десантниками.

"Верим, вы и впредь будете твердо стоять на страже интересов России, защищать безопасность и жизнь наших граждан. Если понадобится — дадите противнику достойный отпор, как это сделали ваши товарищи, навеки ваши однополчане, гвардейцы шестой роты", — заявил он.

В завершение президент поблагодарил бойцов за службу.

Бой в Аргунском ущелье

Бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2000 году в Шатойском районе Чечни вели бой с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время противостояния, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих шестой роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.