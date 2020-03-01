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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
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РИА Новости

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

18:34 01.03.2020 (обновлено: 20:48 01.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим в бою в Аргунском ущелье. После этого он поприсутствовал на поминальной службе, которая проходила в часовне святого великомученика и Победоносца Георгия, расположенной на территории 104-го полка.
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Общение с родными погибших

В ходе поездки президент также встретился с родными бойцов из шестой парашютно-десантной роты, погибших в Аргунском ущелье.
"Есть определенные чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения. <...> Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет, — мы решаем", — заявил президент.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащих
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащих
Также Путин подчеркнул, что власти уже занимаются другими вопросами, которые есть у родственников погибших десантников.
Одна из присутствовавших женщин вручила президенту от имени Фонда памяти медаль, посвященную подвигу десантников.
"У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты", — заявила она.
В свою очередь президент подчеркнул, что главная награда для него — это оказанное ему доверие.
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Памятный концерт

После этого президент посетил концерт, посвященный подвигу псковских десантников.
"Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом", — заявил глава государства.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Президент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов шестой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Путин отдельно отметил героизм и мужество псковских десантников, которые "показали, на что способен русский солдат". Глава государства поблагодарил родственников и офицеров, воспитавших военнослужащих.
При этом президент подчеркнул, что Россия в то время переживала сложный период и слабостью страны воспользовались внешние силы, в частности международный терроризм.
"Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан", — заявил глава государства.
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Смотр полка

Также в рамках поездки в Псков президент провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии — старейшей из существующих в ВДВ.
Путин отметил, что Россия гордится своими десантниками.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВерховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
"Верим, вы и впредь будете твердо стоять на страже интересов России, защищать безопасность и жизнь наших граждан. Если понадобится — дадите противнику достойный отпор, как это сделали ваши товарищи, навеки ваши однополчане, гвардейцы шестой роты", — заявил он.
В завершение президент поблагодарил бойцов за службу.
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Бой в Аргунском ущелье

Бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 2000 году в Шатойском районе Чечни вели бой с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время противостояния, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих шестой роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
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Воздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинШатойский районРоссияПсковБезопасностьОбщество
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