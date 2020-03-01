Симоньян поблагодарила МИД за содействие в ситуации со Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила МИД РФ за содействие в освобождении журналистов Sputnik Турция.
"Отдельное спасибо Маше Захаровой и Сергею Викторовичу (Лаврову - ред.) прекрасному", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса их отпустили - прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле, потребовав встречу с руководством Sputnik. Затем агентство Sputnik Турция сообщило о задержании своего главреда Махира Бозтепе. Позднее он был отпущен.