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Симоньян поблагодарила МИД за содействие в ситуации со Sputnik Турция
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РИА Новости

Симоньян поблагодарила МИД за содействие в ситуации со Sputnik Турция

18:29 01.03.2020
417
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила МИД РФ за содействие в освобождении журналистов Sputnik Турция.
"Отдельное спасибо Маше Захаровой и Сергею Викторовичу (Лаврову - ред.) прекрасному", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили во Дворец правосудия в Анкаре. После допроса их отпустили - прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Также в воскресенье полицейские пришли в офис агентства в Стамбуле, потребовав встречу с руководством Sputnik. Затем агентство Sputnik Турция сообщило о задержании своего главреда Махира Бозтепе. Позднее он был отпущен.
Журналисты Sputnik Турция освобождены после допроса в Анкаре
17:56
Журналисты Sputnik Турция рассказали о предъявленных им обвинениях
2120005
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияМИА "Россия сегодня"Sputnik ТурцияТелеканал RTМария ЗахароваSputnikСергей ЛавровМаргарита СимоньянТурцияСтамбулРоссияВ мире
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