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В Турции освободили главреда Sputnik
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РИА Новости

В Турции освободили главреда Sputnik

17:54 01.03.2020 (обновлено: 19:23 01.03.2020)
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© SputnikГлавный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе
© Sputnik
Главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.
В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
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Лавров обсудил с Чавушоглу задержание журналистов Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний во Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Как рассказала одна из журналисток, сотрудникам Sputnik предъявляли обвинения из-за статьи, которую они не писали.
"Еще нам говорили о каком-то видео на YouTube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь", — сказала она.
Всех сотрудников Sputnik Турция освободили вскоре после телефонного разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.
Журналисты Sputnik Турция освобождены после допроса в Анкаре
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Журналисты Sputnik Турция рассказали о предъявленных им обвинениях
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikТурцияРоссияВ мире
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