В Турции освободили главреда Sputnik

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили, заявила РИА Новости его жена.

В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что их задержали. После дачи показаний во Дворце правосудия журналистов отпустили. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.

Как рассказала одна из журналисток, сотрудникам Sputnik предъявляли обвинения из-за статьи, которую они не писали.

"Еще нам говорили о каком-то видео на YouTube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь", — сказала она.