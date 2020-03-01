Песков предрек непростые переговоры Путина и Эрдогана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве будет непростой, но лидеры ориентированы на урегулирование ситуации в Идлибе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, в середине недели, или 5, или 6 марта она (встреча – ред.) состоится в Москве, мы надеемся, сейчас она готовится. Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", фрагмент которой опубликован на сайте vesti.ru.