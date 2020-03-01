В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Москве обсудят, как выполняются сочинские договоренности по Сирии, заявил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"(Предстоит) сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, что же будет главным на переговорах Путина и Эрдогана.
Также он добавил, что предстоит уточнить, какие ранее взятые на себя обязательства "стороны должны выполнить".