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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-03-01T18:01+0300
https://ria.ru/20200301/1566117693.html
Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919854_0:66:3072:1794_1036x0_80_0_0_20197d096b81660a3c13691ef1a7d34f.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов

17:58 01.03.2020 (обновлено: 18:01 01.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник школьной столовой
Сотрудник школьной столовой
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник школьной столовой. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
16 февраля, 14:18
Путин рассказал о противниках решения по питанию для школьников
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.
Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сказал ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля.
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
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