МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.
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Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.
Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований, сказал ранее РИА Новости глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля.