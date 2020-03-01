Задержанный в ЛНР стрингер "России сегодня" попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Виталий Ромас, задержанный ранее Министерством государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Виталий Ромас, задержанный ранее Министерством государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики , внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Ранее внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Ромас был задержан МГБ ЛНР, в его отношении заведено дело по статье о возбуждении ненависти. В МИА "Россия сегодня" заявили, что рассчитывают получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения дела, а также считают неприемлемым столь долгий срок задержания без объяснений.

Как утверждается на сайте, Ромас попал в базу данных "Миротворца" как якобы "пособник террористов и российских оккупантов", "участник антиукраинских пропагандистских акций", а также "сотрудник Министерства антиукраинской пропаганды (так называемый МИП) террористической организации "ДНР".

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", — уточняется на сайте.

Ромас в качестве внештатного фотокорреспондента оказывал услуги МИА "Россия сегодня" более года, при этом он сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, однако его аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при Народной милиции ЛНР истекла в феврале.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.