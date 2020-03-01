Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T21:49+0300
https://ria.ru/20200301/1566117039.html
Задержанный в ЛНР стрингер "России сегодня" попал в базу "Миротворца"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565348024_226:153:824:490_1036x0_80_0_0_ca77e27e6a9f27e356ef446c53b72553.jpg
РИА Новости

Задержанный в ЛНР стрингер "России сегодня" попал в базу "Миротворца"

17:56 01.03.2020 (обновлено: 21:49 01.03.2020)
764
© Фото : страница Виталия Ромаса на FacebookВиталий Ромас
Виталий Ромас
© Фото : страница Виталия Ромаса на Facebook
Виталий Ромас. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Виталий Ромас, задержанный ранее Министерством государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики, внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Ранее внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Ромас был задержан МГБ ЛНР, в его отношении заведено дело по статье о возбуждении ненависти. В МИА "Россия сегодня" заявили, что рассчитывают получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения дела, а также считают неприемлемым столь долгий срок задержания без объяснений.
Мужчина сидит за компьютером
16 января, 12:33
Мишустина занесли в базу "Миротворца"
Как утверждается на сайте, Ромас попал в базу данных "Миротворца" как якобы "пособник террористов и российских оккупантов", "участник антиукраинских пропагандистских акций", а также "сотрудник Министерства антиукраинской пропаганды (так называемый МИП) террористической организации "ДНР".
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", — уточняется на сайте.
Ромас в качестве внештатного фотокорреспондента оказывал услуги МИА "Россия сегодня" более года, при этом он сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, однако его аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при Народной милиции ЛНР истекла в феврале.
Председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Фридрих Ишингер принимают участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске
17 февраля, 23:48
Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
Украинский журналист Сергей Томиленко
23 января, 15:25
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Микрофоны журналистов
14 декабря 2019, 17:06
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2017 — 2019 годах
003051
Обсудить 1
Ситуация на Украинесайт "Миротворец"Луганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния