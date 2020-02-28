В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"

Как сказано в письме главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова в адрес агентства, в отношении задержанного открыто дело по статье о возбуждении ненависти.

"Сообщаем вам, что 15 января 2020 года в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона Луганской народной республики от 24 апреля 2015 года № 17-II "О военном положении", <...> применены меры превентивного задержания. Двадцатого февраля 2020 года в отношении Ромаса В. В. следственным отделом МГБ Луганской народной республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 343 ч. 2 п. "в", — говорится в письме Антонова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Оно стало ответом на запрос МИА "Россия сегодня" от 12 февраля о нахождении внештатного корреспондента, его правовом статусе после задержания, наличии уголовного или административного дела, возможности адвокатского доступа, а также о сути предъявляемых ему претензий.

На большинство из этих вопросов ответа не последовало.

В МИА "Россия сегодня" рассчитывают получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения дела, а также считают неприемлемым столь долгий срок задержания без объяснений.

По указанному обвинению за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, <…> совершенные организованной группой", грозит наказание от штрафа в размере 100 МРОТ до лишения свободы на пять лет.

Среди других мер — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные, исправительные или принудительные работы от одного года до пяти лет.

В связи с этим в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили РИА Новости, что "агентство рассчитывает получить от властей ЛНР подробные разъяснения, какие же действия Ромаса стали поводом для возбуждения уголовного дела".

"Россия сегодня" также требует от властей ЛНР принять все усилия для проведения объективного расследования и установления истины в связи с недоказанными обвинениями.

"Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин", — говорится в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня".