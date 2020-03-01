Журналисты Sputnik Турция рассказали о предъявленных им обвинениях

"Нам предъявили совершенно абсурдное обвинение из-за статьи, которую мы не писали и не имеем к ней никакого отношения. Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь. После наших пояснений прокурор не нашел никакой нашей вины", - сказала одна из журналисток.