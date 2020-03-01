Журналисты Sputnik Турция рассказали о предъявленных им обвинениях

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости, Алена Палажченко. Освобожденные в Турции журналисты Sputnik в беседе с корреспондентом РИА Новости назвали абсурдными те обвинения, которые им были предъявлены после задержания, в частности, из-за статьи, которую они не писали.
"Нам предъявили совершенно абсурдное обвинение из-за статьи, которую мы не писали и не имеем к ней никакого отношения. Еще нам говорили о каком-то видео на Youtube, которое якобы связано с поддержкой терроризма, но я его даже не видела и не понимаю, о чем речь. После наших пояснений прокурор не нашел никакой нашей вины", - сказала одна из журналисток.
В субботу в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся турецкими гражданами, ворвались митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. Сотрудники агентства перестали выходить на связь, а в воскресенье стало известно, что их доставили в Дворец правосудия в Анкаре. После допроса их отпустили - прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.