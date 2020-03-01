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В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik
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РИА Новости

В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik

16:59 01.03.2020 (обновлено: 17:50 01.03.2020)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Троих сотрудников Sputnik Турция, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Освобожденные журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
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В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре их задержали.
В офисе Sputnik в Стамбуле днем в воскресенье прошли обыски, ордер выдала городская генпрокуратура. Сотрудники полиции сняли копии жестких дисков компьютеров в редакции, сообщили РИА Новости в агентстве. Руководитель портала Махир Бозтепе задержан. О его освобождении пока не сообщалось.
В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего. Комитет Госдумы по информационной политике совместно с внешнеполитическим ведомством проработает возможные правовые варианты по защите журналистов Sputnik в Турции, заявил РИА Новости глава комитета Александр Хинштейн.
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