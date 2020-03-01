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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
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РИА Новости

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана

17:30 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, говорится в сообщении российского МИД.
"Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", - сообщили в ведомстве.
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Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прорабатывается возможность встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.
МИД России добавил, что министры высказались "в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений".
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Мевлют ЧавушоглуСергей ЛавровВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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