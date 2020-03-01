В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе

Ранее стало известно, что два боевых самолета ВВС Сирии были сбиты в Идлибе во время выполнения боевого задания.

Ранее в районе Саракеб в Идлибе был сбит турецкий беспилотник. Тем временем командование ВС Сирии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом, после того как ударные БПЛА Турции нанесли удары по позициям сирийской армии в данной провинции и ее окрестностях.