Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T19:48+0300
https://ria.ru/20200301/1566104390.html
В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/152524/41/1525244159_0:27:1529:887_1036x0_80_0_0_2b1c559c173e00a9730db45b2ec2e18d.jpg
РИА Новости

В Сирии рассказали подробности уничтожения двух самолетов в Идлибе

17:28 01.03.2020 (обновлено: 19:48 01.03.2020)
10152
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Су-22 сирийских ВВС
Самолет Су-22 сирийских ВВС
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ХАМА, 1 мар - РИА Новости. Турецкие истребители сбили два самолета ВВС Сирии в небе над Идлибом, когда те наносили удары по террористам, сообщается в распространенном для СМИ заявлении командования ВС САР.
Ранее стало известно, что два боевых самолета ВВС Сирии были сбиты в Идлибе во время выполнения боевого задания.
"В 13.25 сегодня во время выполнения боевого задания против террористических группировок в районе Идлиба были сбиты два самолета турецкими истребителями в воздушном пространстве Сирии. Пилоты благополучно катапультировались", - сообщается в заявлении, опубликованном государственным сирийским агентством САНА.
Ранее в районе Саракеб в Идлибе был сбит турецкий беспилотник. Тем временем командование ВС Сирии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом, после того как ударные БПЛА Турции нанесли удары по позициям сирийской армии в данной провинции и ее окрестностях.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
02:06Обострение ситуации в Идлибе
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
1241212646
Обсудить 5
Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Мысль остается одна - у Эрдогана от бессилия в голове каша. Выгода в виде электората, очень сомнительна. Прийти и завоевать Сирию не получится, но будут гибнуть тур. солдаты. В чем выгода? Остается одно - больное самолюбие, которое сыграет с ним злую шутку.
1 марта, 17:32
llevone2017
1600002
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния