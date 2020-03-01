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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T19:41+0300
https://ria.ru/20200301/1566036142.html
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566043846_0:286:3090:2024_1036x0_80_0_0_16c38501b9f18a511858b37a048c4430.jpg
РИА Новости

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

15:12 01.03.2020 (обновлено: 19:41 01.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
ХАМА, 1 мар — РИА Новости. В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.

"В 13:25 сегодня, во время выполнения боевого задания против террористических группировок, в районе Идлиба были сбиты два самолета турецкими истребителями в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.

Пилоты благополучно катапультировались.
Командование армии САР ранее объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты. Позже САНА сообщило, что над городом Саракеб был сбит турецкий беспилотник.

Ситуация на севере Сирии

Неделю назад протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. По данным Минобороны Турции, при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро были ранены. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддерживать террористов.
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Ситуация в регионе обострилась 27 февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали масштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. В результате обстрела погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться, еще 30 были ранены.
Сразу после этого российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и пострадавших турецких военнослужащих на родину. После эскалации конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности.
Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).
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На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.
В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай считает, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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1 марта, 15:25
Алексей Алекс
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1 марта, 15:47
Архангел Гавриил
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