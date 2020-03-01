Путин пообщался с юнармейцами, помогающими с проектом "Дорога памяти"

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье

ПСКОВ, 1 мар – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин коротко пообщался с юнармейцами, которые помогают реализовать проект "Дорога памяти". Главе государства представили специально организованный пункт сбора информации об участниках Великой Отечественной войны

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти" , чтобы увековечить память всех советских солдат. Предполагается реализовать его в виде мультимедийного музейного комплекса, представляющего собой галереи с тематическими залами. Длина этой галереи составит 1418 шагов - в память о 1418 днях войны.

Чтобы загрузить в эту единую базу данных фотографии родных и близких, участвовавших войне с 1941 по 1945 годы, создан специальный сайт. Такие же возможности предоставляют специально организованные пункты сбора информации, один из которых и посетил президент в Пскове.

На данный момент, по словам одной из волонтеров, уже загружено более 849 тысяч фотографий. При этом более 800 фотографий было загружено в пункте на территории 104-го гвардейско-десантного штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. "Например, сегодня мы загрузили на сайт данные о старейшем десантнике, ветеране ВДВ, гвардии полковнике Соколове Алексее Алексеевиче, - рассказала волонтер. - Алексей Алексеевич прошел три войны, а с 1948 года был заместителем командира нашего полка, позже возглавил совет ветеранов".

Юнармейцы принимают активное участие в реализации проекта "Дорога памяти". Один из них, Кирилл Сковорода, рассказал президенту, что для него участие в этой работе "стало огромным подарком судьбы". "Мне захотелось узнать родословную своей семьи, генеалогическое древо и информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне", - сообщил он.

Молодой человек рассказал Путину, что его бабушка была блокадницей Ленинграда, прадед прошел всю войну, но ничего не рассказывал об этих днях своим родственникам. Другой его прадед участвовал в боях на Курской дуге и в битве за Днепр, был награжден двумя медалями, пока не удалось установить, какими именно, был танкистом, получил ранение в ногу. По словам юноши, его прадед Василий Сковорода дружил с Героем Советского Союза Николаем Королевым. "Я загрузил информацию о своих родственниках на сайт "Дорога памяти", я считаю, что это лишь малая часть того, что я могу сделать для них, потому что мы последнее поколение, которое застало живыми ветеранов великой Победы и на нас лежит огромная ответственность передать свои знания будущему подрастающему поколению", - подчеркнул он.