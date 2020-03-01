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Путин пообщался с юнармейцами, помогающими с проектом "Дорога памяти"
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РИА Новости

Путин пообщался с юнармейцами, помогающими с проектом "Дорога памяти"

15:22 01.03.2020 (обновлено: 16:38 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПСКОВ, 1 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин коротко пообщался с юнармейцами, которые помогают реализовать проект "Дорога памяти". Главе государства представили специально организованный пункт сбора информации об участниках Великой Отечественной войны.
Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Предполагается реализовать его в виде мультимедийного музейного комплекса, представляющего собой галереи с тематическими залами. Длина этой галереи составит 1418 шагов - в память о 1418 днях войны.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
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Чтобы загрузить в эту единую базу данных фотографии родных и близких, участвовавших войне с 1941 по 1945 годы, создан специальный сайт. Такие же возможности предоставляют специально организованные пункты сбора информации, один из которых и посетил президент в Пскове.
На данный момент, по словам одной из волонтеров, уже загружено более 849 тысяч фотографий. При этом более 800 фотографий было загружено в пункте на территории 104-го гвардейско-десантного штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии. "Например, сегодня мы загрузили на сайт данные о старейшем десантнике, ветеране ВДВ, гвардии полковнике Соколове Алексее Алексеевиче, - рассказала волонтер. - Алексей Алексеевич прошел три войны, а с 1948 года был заместителем командира нашего полка, позже возглавил совет ветеранов".
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Юнармейцы принимают активное участие в реализации проекта "Дорога памяти". Один из них, Кирилл Сковорода, рассказал президенту, что для него участие в этой работе "стало огромным подарком судьбы". "Мне захотелось узнать родословную своей семьи, генеалогическое древо и информацию о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне", - сообщил он.
Молодой человек рассказал Путину, что его бабушка была блокадницей Ленинграда, прадед прошел всю войну, но ничего не рассказывал об этих днях своим родственникам. Другой его прадед участвовал в боях на Курской дуге и в битве за Днепр, был награжден двумя медалями, пока не удалось установить, какими именно, был танкистом, получил ранение в ногу. По словам юноши, его прадед Василий Сковорода дружил с Героем Советского Союза Николаем Королевым. "Я загрузил информацию о своих родственниках на сайт "Дорога памяти", я считаю, что это лишь малая часть того, что я могу сделать для них, потому что мы последнее поколение, которое застало живыми ветеранов великой Победы и на нас лежит огромная ответственность передать свои знания будущему подрастающему поколению", - подчеркнул он.
Президент с интересом выслушал юнармейца. "Ты можешь ими гордиться, достойные люди", - сказал он.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время встречи с родственниками погибших военнослужащи
14:31
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
740003
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Воздушно-десантные войска РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияПсковОбщество
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