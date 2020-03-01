Все члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess покинули судно

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.
Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.
Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.
"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.
На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.
На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.
Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.
Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.
Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.
Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.
Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Анализы показали, что более 60 человек заражены коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.
На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.
Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.
В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.
Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.
В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.
За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.
Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.
На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.
Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.
Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.
Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.
Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.
Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.
Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.
Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.