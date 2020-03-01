Подвиг защитников родины никогда не будет забыт, заявил Путин

ПСКОВ, 1 мар – РИА Новости. Подвиг тех, кто участвовал в Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне , а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт, заявил президент РФ Владимир Путин

"Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом", - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много, особенно в сложный переходный период.

"Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!" - сказал глава государства.

Президент отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. "Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно", - сказал он.

По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. "Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи", - сказал Путин. Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: "Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами".

"Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте", - сказал Путин.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.