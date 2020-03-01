Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T16:32+0300
https://ria.ru/20200301/1566035354.html
Подвиг защитников родины никогда не будет забыт, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566051381_0:173:3076:1903_1036x0_80_0_0_5164627a067ed3711c4f08b6f33336c8.jpg
РИА Новости

Подвиг защитников родины никогда не будет забыт, заявил Путин

15:11 01.03.2020 (обновлено: 16:32 01.03.2020)
288
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Президент РФ Владимир Путин выступает перед концертом памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПСКОВ, 1 мар – РИА Новости. Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом", - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много, особенно в сложный переходный период.
"Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!" - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин
14:31
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Президент отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. "Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно", - сказал он.
По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. "Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи", - сказал Путин. Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: "Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами".
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
14:08
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
"Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте", - сказал Путин.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
1811003
Обсудить 1
Шамиль БасаевВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинШатойский районОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье
Путин пообщался с юнармейцами, помогающими с проектом "Дорога памяти"
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам
Чирлидер на фестивале AFP
Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривают макет - реконструкцию высоты, на которой произошло противостояние бойцов 6-й роты и боевиков
Путин осмотрел макет панорамы боя псковских десантников в Чечне
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
Выборы в Таджикистане
Парламентские выборы в Таджикистане признали состоявшимися
Телевидение
Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин проводит смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии
Путин провел смотр полка псковских десантников, погибших в Чечне
Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Ульяновской области
Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета
Путин прилетел в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Линии электропередач
В ЛНР не могут восстановить электроснабжение в поселке из-за обстрела
Sputnik Турция
Информационное агентство Sputnik Турция
На месте падения вертолета в Наримановском районе Астраханской области
Источник: упавший под Астраханью вертолет не имел летного сертификата
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев назвал виновников массовых беспорядков на юге Казахстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил ситуацию со Sputnik
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния