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Токаев назвал виновников массовых беспорядков на юге Казахстана
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РИА Новости

Токаев назвал виновников массовых беспорядков на юге Казахстана

15:02 01.03.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
АЛМА-АТА, 1 мар – РИА Новости. Массовые беспорядки в Жамбылской области Казахстана, в результате которых погибли 11 человек, произошли из-за передела доходов от контрабанды между двумя криминальными группами, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей. Полиция расследует более 120 уголовных дел.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
8 февраля, 08:44
Токаев рассказал подробности массовой драки на юге Казахстана
"Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать", - заявил президент, которого цитирует его пресс-служба, в воскресенье в ходе посещения Кордайского района.
Теперь, по словам главы государства, перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от них национальности. "Без этого мы не сможем навести порядок в стране", – сказал президент, напомнив о необходимости строго соблюдать принцип верховенства закона.
По данным пресс-службы, Токаев во время встречи с жителями оного из сел Кордайского района заявил о том, что все следственные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с законом, перед которым все равны. Он поручил правоохранительным органам поставить решительный заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле.
Президент отметил, что он прибыл в район, чтобы обсудить с местными жителями сложившуюся в регионе ситуацию. "События, которые произошли в Кордае, стали потрясением для нашего народа и, без преувеличения, привлекли внимание всего мира. Этот конфликт нанес огромный ущерб нашему государству и народу. Теперь мы как единая нация должны извлечь урок из этого печального опыта. Прежде всего, необходимо сделать всё для того, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем", - сказал президент.
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
8 февраля, 10:44
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
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Касым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
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