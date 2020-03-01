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2020-03-01T15:25+0300
https://ria.ru/20200301/1566012696.html
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
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РИА Новости

Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных

14:30 01.03.2020 (обновлено: 15:25 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита в Берлине пока нет. По его словам, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже. В МИД РФ также отмечали, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.
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"Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций", - сообщил офис на странице в Facebook.
Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором ранее договаривались во время встречи "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Андрей ЕрмакДмитрий КозакСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМинскРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
а Россия-то тут при чем? У нас что, укропленные есть?
1 марта, 14:32
НСНаталья Светлова
7010316
Ну вот войны нет , а пленные есть ))) Ихтамнеты материализируются ))
1 марта, 15:12
ИПИгор Петр
2201012
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