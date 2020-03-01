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Путин прилетел в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
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РИА Новости

Путин прилетел в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

13:41 01.03.2020 (обновлено: 16:36 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на борту президентского самолета
Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин на борту президентского самолета. Архивное фото
ПСКОВ, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Псков, где примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты, передает корреспондент РИА Новости.
Планируется, что глава государства возложит венок к памятнику геройски погибшим воинам, посетит часовню Святого Великомученика и Победоносца Георгия, осмотрит макет панорамы боя роты, побеседует с родственниками погибших, а также побывает на концерте памяти десантников.
Разведвзвод 6-й роты
Вчера, 08:00
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время сражения, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776
03:19
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
Два года назад Путин так вспоминал о подвиге псковских десантников: "96 человек, парней 19-20 лет, которые чуть ли не со школьной скамьи оказались в вооруженных силах, 96 человек против двух тысяч, в живых осталось шесть".
"Почти трое суток шел бой, несколько раз переходил в рукопашную, дрались лопатами и ножами — вот герои, вот молодежь", — отмечал он.
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Владимир ПутинПсковОбщество
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