Путин прилетел в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

ПСКОВ, 29 фев — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин прилетел в Псков , где примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты, передает корреспондент РИА Новости.

Планируется, что глава государства возложит венок к памятнику геройски погибшим воинам, посетит часовню Святого Великомученика и Победоносца Георгия, осмотрит макет панорамы боя роты, побеседует с родственниками погибших, а также побывает на концерте памяти десантников.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время сражения, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

Два года назад Путин так вспоминал о подвиге псковских десантников : "96 человек, парней 19-20 лет, которые чуть ли не со школьной скамьи оказались в вооруженных силах, 96 человек против двух тысяч, в живых осталось шесть".