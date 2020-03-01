Парламентские выборы в Таджикистане признали состоявшимися

"По состоянию на 15.00 местного времени (13.00 мск) проголосовали 75,1% избирателей или 3 миллиона 734 тысячи 962 избирателей", - сказал он.

Согласно нормам законодательства Таджикистана, выборы будут признаны состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% от общего числа зарегистрированных избирателей - порядка 4,7 миллиона человек.

Голосование продлится 12 часов - до 20.00 (18.00 мск), после чего Центризбирком начнет подсчет голосов. Предварительные результаты выборов в нижнюю палату парламента будут оглашены в течение 24 часов после завершения голосования, а окончательные итоги - не позднее двух недель после завершения выборов.