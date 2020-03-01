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Парламентские выборы в Таджикистане признали состоявшимися
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РИА Новости

Парламентские выборы в Таджикистане признали состоявшимися

13:35 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы в Таджикистане
Выборы в Таджикистане
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выборы в Таджикистане. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 1 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы в парламент Таджикистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 15.00 местного времени (13.00 мск) составила 75,1% избирателей, заявил в прямом эфире государственных телеканалов глава Центризбиркома станы Бахтиер Худоерзода.
"По состоянию на 15.00 местного времени (13.00 мск) проголосовали 75,1% избирателей или 3 миллиона 734 тысячи 962 избирателей", - сказал он.
Здание парламента Республики Таджикистан в Душанбе
03:52
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана
Согласно нормам законодательства Таджикистана, выборы будут признаны состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% от общего числа зарегистрированных избирателей - порядка 4,7 миллиона человек.
Голосование продлится 12 часов - до 20.00 (18.00 мск), после чего Центризбирком начнет подсчет голосов. Предварительные результаты выборов в нижнюю палату парламента будут оглашены в течение 24 часов после завершения голосования, а окончательные итоги - не позднее двух недель после завершения выборов.
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