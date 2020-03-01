Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People

СОЧИ, 1 мар — РИА Новости, Галина Нилова. Где взять паспорта? В дни проведения фестиваля "лучшей электронной музыки для лучших людей" на Розе Хутор к вам могли запросто подойти на улице незнакомые молодые люди с таким вопросом. Что такое Alfa Future People зимой, какая публика приехала на фестиваль и как "словить волну" тем, кто не в теме, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр АндреевСцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
1 из 4
Сцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
1 из 4
Сцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
Сцена Alfa Future People установлена на высоте 1160 метров на выходе с подъемника "Олимпия". Если едешь наверх, то здесь оказываешься в любом случае. Потом можно или подняться повыше, или задержаться у сцены и потанцевать. Съехать вниз на лыжах или доске не получится, снег и катание начинаются только отсюда.
Оформление тематическое: усилители спрятаны в самую настоящую кабину подъемника. Для создания настроения — чирлидеры в разноцветных комбинезонах и с пестрым макияжем с двух сторон от пульта.
© РИА Новости / Александр АндреевКабинка подъемника с оборудованием на сцене фестиваля Alfa Future People
Кабинка подъемника с оборудованием на сцене фестиваля Alfa Future People
Редко кто равнодушно проходит мимо: зрители начинают приплясывать, улыбаясь, и снимать все происходящее. Отзывы положительные, даже у тех, кто не слышал про фестиваль и приехал в горы просто погулять или покататься.
Под такую энергичную музыку можно съезжать и побыстрее: слышно чуть ли не на Розе Пик — самой высокой доступной точке (2320). Каменный столб (2510), как часто бывает, закрыт.
Гостья фестиваля Alfa Future People на склоне
Сноубордиста Ивана и его жену Дарью из Саратова привлекла не столько программа, сколько тусовка. Они специально приехали на дневной концерт без досок, чтобы подвигаться на танцполе, тем более что все равно идет дождь.
Но есть и недовольные. "Через два часа все будет нормально. А так — громко очень, мешает заниматься. А нам больше негде: здесь самое удобное место", — говорит инструктор по катанию на сноубордах Олег и продолжает что-то объяснять начинающим, с трудом перекрикивая басы.
Учебный склон в Красной поляне при вечернем освещении
В программе — российские и зарубежные диджейские сеты. Хедлайнер, про которого слышали даже далекие от электронной музыки люди, — Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, появившейся почти тридцать лет назад.
© Фото : Александр АндреевЛирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
1 из 4
Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
© Фото : Александр Андреев
1 из 4
Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
© Фото : Александр Андреев
В прошлом танцор и клавишник, Лирой артистичен и эмоционален на сцене, в отличие от большинства весьма сдержанных коллег. Он не подвел и, как всегда, зарядил публику позитивом.
"Lady Waks из Питера — самый крутой break-исполнитель в России и один из популярных в Европе", — уверен Вадим из Воронежа.
Торнхилл и Lady Waks выступали ночью в зале "Роза Холл". Здесь — уже зрители, приехавшие именно на фестиваль. Многие специально совмещали отпуск, "горнолыжку" и Alfa Future People.
Денис из Адлера давно хотел попасть сюда из-за "атмосферы и движухи", а тут друг выиграл билет на фестиваль, а сам не смог.
Гости фестиваля Alfa Future People
"Вот это моя музыка, и я считаю, что это самый крутой фестиваль из тех, на которых я была. Для любителей музыки это прежде всего волна: ты ее ловишь и на ней катишься", — объясняет сноубордистка Юля из Москвы.
Гости фестиваля Alfa Future People танцуют у сцены
Поймать волну, конечно, может далеко не каждый. Любительница клубной музыки со стажем из Москвы советует обязательно послушать DJ List, чтобы проникнуться ("он офигенный").
Ярослав из Ульяновска рекомендует "просто почувствовать, а для этого расслабиться и плыть в потоке вместе со всеми, полностью отдавшись музыке", а его девушка Виолетта говорит, что на концерте получается "ощутить себя немного автором треков, особенно когда находишься рядом с диджеем".
Ocean Wisdom из Великобритании на сцене зала "Роза Холл"
"На данный момент драйв — у электронной музыки, сейчас весь шум вокруг нее, а у рок-музыки его уже нет", — убежден Антон из Адлера.
"Движуха" продолжается у ресторана "Берлога". Юля и Рома — настоящие фанаты AFP. На лыжах они не катаются и приехали именно "поплясать". В прошлом году они тоже здесь были, несколько раз ездили на AFP в Нижний Новгород и уже опять купили билеты на летний фестиваль.
Гости фестиваля Alfa Future People Юля и Рома
"Alfa Future People привлекает атмосферой. Прямо вот отдыхаешь душой, слушая этот ритм. Очень хорошо, что организаторы выбрали Сочи — горы, воздух, очень красиво", — делится Юля.
Она готова слушать любую "электронику", а муж предпочитает drum-n-bass и deep house, очень хвалит выступление "живчика" Лироя (которого помнит с детства) и ждет за пультом команду Volac из Питера.
Volac на фестивале AFP
Все желающие могли получить специальные паспорта: книжечки с надписью "гражданин будущего" на обложке и со штампами в виде виз. На них отмечены места проведения фестивалей, и сразу понятно, сколько editions вы уже посетили.
Паспорт, наклейки и виза Alfa Future People: Snow Edition
Самостоятельно нужно только сделать свою фотографию 3х4. "Паспорта будущего" популярны у гостей — задумка простая, но интересная: что-то точно останется на память о фестивале.
РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") — официальный информационный партнер Alfa Future People: Snow Edition.
18 августа 2019, 08:00КультураТанцуйте, глупцы! Как проходит музыкальный фестиваль Alfa Future People