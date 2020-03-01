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2020-03-01T15:53+0300
https://ria.ru/20200301/1565966787.html
Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People
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РИА Новости

Поймать волну: в Сочи проходит фестиваль Alfa Future People

15:16 01.03.2020 (обновлено: 15:53 01.03.2020)
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© РИА Новости / Александр АндреевЧирлидер на фестивале AFP
Чирлидер на фестивале AFP
© РИА Новости / Александр Андреев
СОЧИ, 1 мар — РИА Новости, Галина Нилова. Где взять паспорта? В дни проведения фестиваля "лучшей электронной музыки для лучших людей" на Розе Хутор к вам могли запросто подойти на улице незнакомые молодые люди с таким вопросом. Что такое Alfa Future People зимой, какая публика приехала на фестиваль и как "словить волну" тем, кто не в теме, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр АндреевСцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
Сцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
1 из 4
Сцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Галина НиловаКонцертный зал "Роза Холл" на берегу Мзымты
Концертный зал Роза Холл на берегу Мзымты
2 из 4
Концертный зал "Роза Холл" на берегу Мзымты
© РИА Новости / Галина Нилова
© РИА Новости / Александр АндреевКоманда Volac во время выступления на AFP
Команда Volac во время выступления на AFP
3 из 4
Команда Volac во время выступления на AFP
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр АндреевЧирлидер на фестивале Alfa Future People в Сочи
Чирлидер на фестивале Alfa Future People в Сочи
4 из 4
Чирлидер на фестивале Alfa Future People в Сочи
© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4
Сцена фестиваля Alfa Future People на высоте 1160 метров около учебного склона
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 4
Концертный зал "Роза Холл" на берегу Мзымты
© РИА Новости / Галина Нилова
3 из 4
Команда Volac во время выступления на AFP
© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4
Чирлидер на фестивале Alfa Future People в Сочи
© РИА Новости / Александр Андреев
Сцена Alfa Future People установлена на высоте 1160 метров на выходе с подъемника "Олимпия". Если едешь наверх, то здесь оказываешься в любом случае. Потом можно или подняться повыше, или задержаться у сцены и потанцевать. Съехать вниз на лыжах или доске не получится, снег и катание начинаются только отсюда.
Оформление тематическое: усилители спрятаны в самую настоящую кабину подъемника. Для создания настроения — чирлидеры в разноцветных комбинезонах и с пестрым макияжем с двух сторон от пульта.
© РИА Новости / Александр АндреевКабинка подъемника с оборудованием на сцене фестиваля Alfa Future People
Кабинка подъемника с оборудованием на сцене фестиваля Alfa Future People
© РИА Новости / Александр Андреев
Кабинка подъемника с оборудованием на сцене фестиваля Alfa Future People
Редко кто равнодушно проходит мимо: зрители начинают приплясывать, улыбаясь, и снимать все происходящее. Отзывы положительные, даже у тех, кто не слышал про фестиваль и приехал в горы просто погулять или покататься.
Под такую энергичную музыку можно съезжать и побыстрее: слышно чуть ли не на Розе Пик — самой высокой доступной точке (2320). Каменный столб (2510), как часто бывает, закрыт.
© РИА Новости / Александр АндреевГостья фестиваля Alfa Future People на склоне
Гостья фестиваля Alfa Future People на склоне
© РИА Новости / Александр Андреев
Гостья фестиваля Alfa Future People на склоне
Сноубордиста Ивана и его жену Дарью из Саратова привлекла не столько программа, сколько тусовка. Они специально приехали на дневной концерт без досок, чтобы подвигаться на танцполе, тем более что все равно идет дождь.
Но есть и недовольные. "Через два часа все будет нормально. А так — громко очень, мешает заниматься. А нам больше негде: здесь самое удобное место", — говорит инструктор по катанию на сноубордах Олег и продолжает что-то объяснять начинающим, с трудом перекрикивая басы.
© РИА Новости / Александр АндреевУчебный склон в Красной поляне при вечернем освещении
Учебный склон в Красной поляне при вечернем освещении
© РИА Новости / Александр Андреев
Учебный склон в Красной поляне при вечернем освещении
В программе — российские и зарубежные диджейские сеты. Хедлайнер, про которого слышали даже далекие от электронной музыки люди, — Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, появившейся почти тридцать лет назад.
© Фото : Александр АндреевЛирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
1 из 4
Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
© Фото : Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Выступление Лироя Торнхилла в "Розе Холл"

Выступление Лироя Торнхилла в Розе холл
2 из 4

Выступление Лироя Торнхилла в "Розе Холл"

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Лирой успевал подпевать и танцевать под свои треки

Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
3 из 4

Лирой успевал подпевать и танцевать под свои треки

© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Лирой Торнхилл

Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
4 из 4

Лирой Торнхилл

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 4
Лирой Торнхилл, один из основателей группы The Prodigy, выступает на фестивале Alfa Future People
© Фото : Александр Андреев
2 из 4

Выступление Лироя Торнхилла в "Розе Холл"

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 4

Лирой успевал подпевать и танцевать под свои треки

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4

Лирой Торнхилл

© РИА Новости / Александр Андреев
В прошлом танцор и клавишник, Лирой артистичен и эмоционален на сцене, в отличие от большинства весьма сдержанных коллег. Он не подвел и, как всегда, зарядил публику позитивом.
© РИА Новости / Александр АндреевLady Waks на сцене зала "Роза Холл"
Lady Waks на сцене зала Роза Холл
1 из 2
Lady Waks на сцене зала "Роза Холл"
© РИА Новости / Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Андреев

Lady Waks за пультом на сцене "Розы Холл"

Lady Waks за пультом на сцене Роза Холл
2 из 2

Lady Waks за пультом на сцене "Розы Холл"

© РИА Новости / Александр Андреев
1 из 2
Lady Waks на сцене зала "Роза Холл"
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 2

Lady Waks за пультом на сцене "Розы Холл"

© РИА Новости / Александр Андреев
"Lady Waks из Питера — самый крутой break-исполнитель в России и один из популярных в Европе", — уверен Вадим из Воронежа.
Торнхилл и Lady Waks выступали ночью в зале "Роза Холл". Здесь — уже зрители, приехавшие именно на фестиваль. Многие специально совмещали отпуск, "горнолыжку" и Alfa Future People.
Денис из Адлера давно хотел попасть сюда из-за "атмосферы и движухи", а тут друг выиграл билет на фестиваль, а сам не смог.
© РИА Новости / Александр АндреевГости фестиваля Alfa Future People
Гости фестиваля Alfa Future People
© РИА Новости / Александр Андреев
Гости фестиваля Alfa Future People
"Вот это моя музыка, и я считаю, что это самый крутой фестиваль из тех, на которых я была. Для любителей музыки это прежде всего волна: ты ее ловишь и на ней катишься", — объясняет сноубордистка Юля из Москвы.
© РИА Новости / Александр АндреевГости фестиваля Alfa Future People танцуют у сцены
Гости фестиваля Alfa Future People танцуют у сцены
© РИА Новости / Александр Андреев
Гости фестиваля Alfa Future People танцуют у сцены
Поймать волну, конечно, может далеко не каждый. Любительница клубной музыки со стажем из Москвы советует обязательно послушать DJ List, чтобы проникнуться ("он офигенный").
Ярослав из Ульяновска рекомендует "просто почувствовать, а для этого расслабиться и плыть в потоке вместе со всеми, полностью отдавшись музыке", а его девушка Виолетта говорит, что на концерте получается "ощутить себя немного автором треков, особенно когда находишься рядом с диджеем".
© РИА Новости / Александр АндреевOcean Wisdom из Великобритании на сцене зала "Роза Холл"
Ocean Wisdom из Великобритании на сцене зала Роза Холл
© РИА Новости / Александр Андреев
Ocean Wisdom из Великобритании на сцене зала "Роза Холл"
"На данный момент драйв — у электронной музыки, сейчас весь шум вокруг нее, а у рок-музыки его уже нет", — убежден Антон из Адлера.
"Движуха" продолжается у ресторана "Берлога". Юля и Рома — настоящие фанаты AFP. На лыжах они не катаются и приехали именно "поплясать". В прошлом году они тоже здесь были, несколько раз ездили на AFP в Нижний Новгород и уже опять купили билеты на летний фестиваль.
© РИА Новости / Александр АндреевГости фестиваля Alfa Future People Юля и Рома
Гости фестиваля Alfa Future People Юля и Рома
© РИА Новости / Александр Андреев
Гости фестиваля Alfa Future People Юля и Рома
"Alfa Future People привлекает атмосферой. Прямо вот отдыхаешь душой, слушая этот ритм. Очень хорошо, что организаторы выбрали Сочи — горы, воздух, очень красиво", — делится Юля.
Она готова слушать любую "электронику", а муж предпочитает drum-n-bass и deep house, очень хвалит выступление "живчика" Лироя (которого помнит с детства) и ждет за пультом команду Volac из Питера.
© РИА Новости / Александр АндреевVolac на фестивале AFP
Volac на фестивале AFP
© РИА Новости / Александр Андреев
Volac на фестивале AFP
Все желающие могли получить специальные паспорта: книжечки с надписью "гражданин будущего" на обложке и со штампами в виде виз. На них отмечены места проведения фестивалей, и сразу понятно, сколько editions вы уже посетили.
© РИА Новости / Александр АндреевПаспорт, наклейки и виза Alfa Future People: Snow Edition
Паспорт, наклейки и виза Alfa Future People snow edition
© РИА Новости / Александр Андреев
Паспорт, наклейки и виза Alfa Future People: Snow Edition
Самостоятельно нужно только сделать свою фотографию 3х4. "Паспорта будущего" популярны у гостей — задумка простая, но интересная: что-то точно останется на память о фестивале.
РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") — официальный информационный партнер Alfa Future People: Snow Edition.
Девушка танцует на фестивале музыки в Нижегородской области
18 августа 2019, 08:00Культура
Танцуйте, глупцы! Как проходит музыкальный фестиваль Alfa Future People
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КультураВпечатления - ТуризмТуризмThe ProdigyАдлерКраснодарский крайМузыкаAlfa Future PeopleКрасная ПолянаРоза ХуторСочи
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