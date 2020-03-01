Информационное агентство Sputnik Турция – часть медиагруппы "Россия сегодня", было открыто в декабре 2014 года в Стамбуле.

В настоящий момент в редакции в Стамбуле работают 37 человек, в Анкаре – трое, в большинстве граждане Турции. Главный редактор сайта – гражданин Турции Махир Бозтепе.

Sputnik Турция – это не только новостной сайт, но и радиовещание, которое на настоящий момент охватывает 30 из 80 миллионов населения и пять городов в стране: Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Коджаэли.

Радиопрограммы Sputnik Турция не раз были удостоены различных премий в области журналистики и признавались лучшими программами года в стране.

На сайт ежедневно заходят сотни тысяч человек, а в социальных сетях Sputnik Турция в общей сложности около 1 миллиона 200 тысяч подписчиков.

В октябре 2018 года сайт Sputnik Турция вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции. Sputnik Турция опережает по посещаемости "Голос Америки", Euronews, Deutsche Welle, а также ряд крупнейших СМИ Турции: T24, Nele 1, Gazeteduvar, Diken, Sol Haber.

Ранее Sputnik Турция уже испытывал давление со стороны турецких властей.

Так, 14 апреля 2016 года сайт агентства был заблокирован без каких-либо предупреждений властями Турции.

Через 6 дней, 20 апреля 2016 года Анкара запретила въезд в страну на тот момент главному редактору Sputnik Турция Туралу Керимову. В аэропорту Стамбула у него изъяли пресс-карту и документ о виде на жительство. После этого журналисту было предложено первым же рейсом вернуться в Россию.

После блокировки Sputnik Турция редакция приняла решение о размещении статей на турецком языке в аккаунтах агентства в Facebook и Twitter.

8 августа 2016 года, накануне приезда президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию и после осуждения ограничения свободы слова международным сообществом, министерство связи Турции отменило блокировку сайта агентства.

В ночь на 1 марта 2020 года неизвестные попытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвинили их в том, что они "работают на русских", сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Позже она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.