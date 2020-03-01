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В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
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РИА Новости

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

00:24 01.03.2020 (обновлено: 12:02 01.03.2020)
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© SputnikSputnik Турция
Sputnik Турция
© Sputnik
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

"Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", — написала Симоньян в своем Twitter.

Как сообщается на сайте Sputnik Турция, инцидент произошел около 22:30-23:00 мск. "В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери", — говорится в сообщении.
По словам подвергшихся нападению сотрудников, в каждой из групп было не менее десяти человек. Они скрылись до прибытия полиции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
15 февраля, 19:43
В Турции рассказали о мерах безопасности из-за угроз посольству РФ
Журналисты уже обратились в правоохранительные органы.
Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что ожидает реакции полиции. Она также задалась вопросом, каким образом нападавшим стали известны домашние адреса "не самых публичных сотрудников".
"У моих прабабушек сейчас было бы дежавю", — добавила она, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на пятницу у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Собравшиеся, как рассказали в дипмиссии, скандировали лозунги с обвинениями в адрес России и ее руководства в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.
Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции.
Охрана российского посольства в Турции с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Вид на Анкару, Турция
28 февраля, 10:45Обострение ситуации в Идлибе
Посольство рассказало об охране российских загранучреждений в Турции

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. По информации российского Минобороны, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате столкновений погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на родину. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары.
В субботу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер, по его словам, попросил президента России оставить Сирию "один на один" с Турцией.
Как ранее подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияМаргарита СимоньянАнкараВ мире
Популярные комментарии
Босфор ну уж очень узкий. Пора его расширить и углубить - парочку ракет справитсйа с этим. Заодно пыл турок охладит волной метров в 30
1 марта, 00:31
Архангел Гавриил
17022200220
Рублём их рублём!!! Закрыть авиасообщение и запретить туроператорам продавать туры!!!
1 марта, 00:38
Архангел Гавриил
1751917006
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