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В Госдуме назвали ситуацию с журналистами Sputnik в Турции вопиющей
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РИА Новости

В Госдуме назвали ситуацию с журналистами Sputnik в Турции вопиющей

12:49 01.03.2020 (обновлено: 13:25 01.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация с попыткой нападения на дома журналистов Sputnik Турция вопиющая и неприемлемая, но в любом случае необходимо дождаться реакции полиции на это, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться в дома к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.
Sputnik Турция
13:05
Информационное агентство Sputnik Турция
"Ситуация вопиющая и неприемлемая! Но в любом случае необходимо действовать правовым путем и дождаться ответа со стороны полиции на эти возмутительные и безобразные действия радикальных элементов", - сказал Слуцкий.
Депутат подчеркнул, то, что журналисты до сих пор не выходят на связь, безусловно, тревожит, но причины могут быть разные, и пока сложно делать выводы.
Студия информационного агентства и радио Sputnik
13:00
"Россия Сегодня" требует обеспечить безопасность сотрудников в Турции
"Уверен, что по всем направлениям будут предприняты необходимые шаги для защиты журналистов Sputnik", - заключил Слуцкий.
Он отметил, что если в случившемся выражена официальная позиция Турции, то реакция России не заставит себя ждать.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
10:59
Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция
1540020
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияЛеонид СлуцкийТелеканал RTГосдума РФТурцияВ мире
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