В Госдуме назвали ситуацию с журналистами Sputnik в Турции вопиющей

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуация с попыткой нападения на дома журналистов Sputnik Турция вопиющая и неприемлемая, но в любом случае необходимо дождаться реакции полиции на это, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться в дома к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.
"Ситуация вопиющая и неприемлемая! Но в любом случае необходимо действовать правовым путем и дождаться ответа со стороны полиции на эти возмутительные и безобразные действия радикальных элементов", - сказал Слуцкий.
Депутат подчеркнул, то, что журналисты до сих пор не выходят на связь, безусловно, тревожит, но причины могут быть разные, и пока сложно делать выводы.
"Уверен, что по всем направлениям будут предприняты необходимые шаги для защиты журналистов Sputnik", - заключил Слуцкий.
Он отметил, что если в случившемся выражена официальная позиция Турции, то реакция России не заставит себя ждать.