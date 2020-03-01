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С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
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РИА Новости

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

11:02 01.03.2020 (обновлено: 12:20 01.03.2020)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
"Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры", — написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Накануне вечером, около 22:30-23:00 по московскому времени, в квартиру журналистов в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Сотрудники Sputnik Турция вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до ее прибытия.
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что Москва ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции.
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Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.
Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции. Охрана российского посольства была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
1 марта, 10:59
Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияТурцияАнкараВ мире
Популярные комментарии
Раз есть угроза. Пора забирать туристов и отменять туры. А возможно ограничить перелеты. Не поймут, есть помидоры и много чего еще.
1 марта, 11:39
ssggh
7011101
Надо закрывать туристическое направление в Турцию! А то не дай Бог дождёмся неприятностей с согражданами.
1 марта, 12:25
Сергей Новиков
5410201
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