С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
"Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры", — написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Накануне вечером, около 22:30-23:00 по московскому времени, в квартиру журналистов в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Сотрудники Sputnik Турция вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до ее прибытия.
К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020
Посмотрим, как поведет себя полиция.
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что Москва ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции.
Акция у российского генконсульства в Стамбуле
В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.
Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции. Охрана российского посольства была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.