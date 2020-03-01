С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

"Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры", — написала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.