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2020-03-01T12:56+0300
https://ria.ru/20200301/1565949003.html
Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
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РИА Новости

Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

12:56 01.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Скоро паспорта граждан Украины будут не нужны, так как украинцев объявят "гражданами мира", написала в своем канале в Telegram депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Она задалась вопросом, зачем человеку паспорт того государства, которое "пытается уничтожить все самое дорогое и ценное".
Депутат отметила, что там хотят стереть память о дедушках и бабушках, которые сражалась с фашистами.
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"Бандеровцев — понять и простить ... И не надо ходить на парады Победы ... Ведь это же не по фэншую нового государства!", — отметила Поклонская. Также она подчеркнула, что если кто-то скажет о том, что украинцы и россияне — братские народы, то на Украине это назовут госизменой.
По ее словам, с самого рождения людям скоро начнут выдавать загранпаспорта.
Если украинцам сегодня предоставить право выбора, какой именно паспорт получать, то многие выберут загранпаспорт, отметила Поклонская. Депутат объяснила это тем, что обычный паспорт гражданина Украины "не сулит ничего хорошего" и не имеет ничего общего с Украиной.
"Это путь к саморазрушению", — пояснила она.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская
Депутат
Поклонская считает, что после государственного переворота "нынешнее украинское государство всё дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины".
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту. До этого украинцы могли пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Это было прописано в действовавшем ранее соглашении между двумя странами об условии безвизовых поездок.
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В Госдуме оценили ужесточение Киевом правила выезда украинцев
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Ситуация на УкраинеTelegram (приложение)Наталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
вот смотрю я на нее, современное лиц госдумы, ну вы поняли...
1 марта, 13:00
Павлуша Шапкин
1340029
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