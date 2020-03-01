Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Скоро паспорта граждан Скоро паспорта граждан Украины будут не нужны, так как украинцев объявят "гражданами мира", написала в своем канале в Telegram депутат Госдумы Наталья Поклонская

Она задалась вопросом, зачем человеку паспорт того государства, которое "пытается уничтожить все самое дорогое и ценное".

Депутат отметила, что там хотят стереть память о дедушках и бабушках, которые сражалась с фашистами.

"Бандеровцев — понять и простить ... И не надо ходить на парады Победы ... Ведь это же не по фэншую нового государства!", — отметила Поклонская. Также она подчеркнула, что если кто-то скажет о том, что украинцы и россияне — братские народы, то на Украине это назовут госизменой.

По ее словам, с самого рождения людям скоро начнут выдавать загранпаспорта.

Если украинцам сегодня предоставить право выбора, какой именно паспорт получать, то многие выберут загранпаспорт, отметила Поклонская. Депутат объяснила это тем, что обычный паспорт гражданина Украины "не сулит ничего хорошего" и не имеет ничего общего с Украиной.

"Это путь к саморазрушению", — пояснила она. Наталья Поклонская Депутат Депутат

Поклонская считает, что после государственного переворота "нынешнее украинское государство всё дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины".