Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T16:17+0300
https://ria.ru/20200301/1565934801.html
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России

12:29 01.03.2020 (обновлено: 16:17 01.03.2020)
54776
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Президент Ирана предложил провести трехстороннюю встречу с участием Турции и Сирии, но без России, по сирийскому Идлибу, такое предложение Хасан Роухани сделал в субботу по телефону президенту Турции Тайипу Эрдогану.

"Принимая во внимание нашу договоренность по таким принципам, как сохранение территориальной целостности Сирии, искоренение терроризма, защита невинных, быстрое урегулирование вопроса Идлиба, на этой встрече можно устранить противоречия", — сказал Роухани, предложив проведение трехсторонней встречи Иран — Турция — Сирия.

Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
02:06Обострение ситуации в Идлибе
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган 29 февраля обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи в Анкаре с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 19:57Обострение ситуации в Идлибе
Роухани: тема Идлиба не должна стать предлогом для вмешательства США
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны России подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В Госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Вчера, 18:32Обострение ситуации в Идлибе
"Мужик спятил": западных читателей возмутили действия Эрдогана в Сирии
Охрана посольства России в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
665329630378
Обсудить 28
Обострение ситуации в ИдлибеХасан РоуханиИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если кого то персы или турки не предали, день прожили зря...... Такая у них традиция.
1 марта, 13:41
Сергей Новиков
84011012
Роухани, помоги разрешить конфликт! Пусть иранцы патрулируют линию соприкосновения в Идлибе. Наших турки уже ненавидят. А иранцы - нейтральная сторона.
1 марта, 13:13
ddeluxo-87
8800160
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Измерение артериального давления
Врач назвал простые способы нормализовать давление
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:39Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт вдовам военных
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил действия Турции в Сирии
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Лента новостейМолния