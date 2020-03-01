В Госдуме оценили ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

"Это совершенно нелогично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан", — пояснил Морозов.

Депутат напомнил, что многие украинцы отправляются в Россию на заработки и для посещения родственников или друзей. Дополнительные ограничения только "ослабляют их и так слабые доходы", добавил он.