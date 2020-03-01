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В Госдуме оценили ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
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РИА Новости

В Госдуме оценили ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

11:18 01.03.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские власти вновь приняли решение, которое направлено против собственных граждан. Об этом заявил RT член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

"Это совершенно нелогично, с точки зрения общепринятых норм, где государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан", — пояснил Морозов.

Депутат напомнил, что многие украинцы отправляются в Россию на заработки и для посещения родственников или друзей. Дополнительные ограничения только "ослабляют их и так слабые доходы", добавил он.
"Несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться", — заключил Морозов.
С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. До этого украинцы могли пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, что было прописано действовавшим прежде соглашением между Москвой и Киевом об условиях безвизовых поездок.
Сотрудник пограничной службы Украины
05:30
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
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Ситуация на УкраинеАнтон МорозовРоссияУкраинаВ мире
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