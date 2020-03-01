Путин проводит совещание по ситуации в экономике из-за коронавируса

В совещании, которое проводит глава государства в Москве перед поездкой в Псковскую область, в частности, принимают участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр энергетики России Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, Глава "Газпром нефти" Александр Дюков.