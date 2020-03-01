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Путин проводит совещание по ситуации в экономике из-за коронавируса
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РИА Новости

Путин проводит совещание по ситуации в экономике из-за коронавируса

11:04 01.03.2020 (обновлено: 12:43 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье собрал совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом с участием представителей кабмина и нефтяных компаний.
В совещании, которое проводит глава государства в Москве перед поездкой в Псковскую область, в частности, принимают участие генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр энергетики России Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, Глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
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Среди участников совещания также гендиректор компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, глава "Татнефти" Наиль Маганов, первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов, вице-премьер Юрий Борисов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ДюковМаксим ОрешкинАнтон СилуановАндрей БелоусовАлександр НовакВладимир ПутинИгорь СечинРоссияЭкономика
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