Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция

"Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства", - сказал сенатор.