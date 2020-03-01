Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Давление на сотрудников российских СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции, Анкара должна обеспечить безопасность всех представительств РФ на территории страны, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства", - сказал сенатор.
Кроме того, следует предупредить Анкару, что "любой другой сценарий действий властей приведёт к дополнительному осложнению двусторонних отношений", отметил Косачев.