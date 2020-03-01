Путин заявил о негативных последствиях из-за коронавируса в экономике

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мировая экономика уже ощутила на себе негативные последствия из-за Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных сырьевых рынках. Мировая экономика уже ощутила на себе негативные последствия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщил президент Россиина совещании, посвященном ситуации на глобальных сырьевых рынках.

Российский лидер подчеркнул, что международные финансовые и сырьевые рынки всегда реагируют на события, которые затрагивают весь мир, и минувшая неделя стала худшей для них со времен кризиса 2008 года. Так, уточнил Путин, котировки нефти марки Brent к этим выходным упали до 50 долларов за баррель.

"В Китайской Народной Республике, которая первой столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в эту пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов", — отметил он.

По слова главы государства, пока трудно делать какие-либо прогнозы, но России нужно быть готовой к любым сценариям.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2

По состоянию на 1 марта число заболевших по всему миру — 86 906, умерли 2981 человек, выздоровели более 41 тысячи пациентов.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.