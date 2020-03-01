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Путин заявил о негативных последствиях из-за коронавируса в экономике
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РИА Новости

Путин заявил о негативных последствиях из-за коронавируса в экономике

10:47 01.03.2020 (обновлено: 14:26 01.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Мировая экономика уже ощутила на себе негативные последствия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на глобальных сырьевых рынках.
Российский лидер подчеркнул, что международные финансовые и сырьевые рынки всегда реагируют на события, которые затрагивают весь мир, и минувшая неделя стала худшей для них со времен кризиса 2008 года. Так, уточнил Путин, котировки нефти марки Brent к этим выходным упали до 50 долларов за баррель.

"В Китайской Народной Республике, которая первой столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в эту пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов", — отметил он.

По слова главы государства, пока трудно делать какие-либо прогнозы, но России нужно быть готовой к любым сценариям.
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Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2
По состоянию на 1 марта число заболевших по всему миру — 86 906, умерли 2981 человек, выздоровели более 41 тысячи пациентов.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян. Были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Кроме того, позже власти заявили о введении ограничений на полеты в Южную Корею и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию, где наблюдается вспышка Covid-19. Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров приостановить продажу путевок в эти страны.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Теперь есть на что свалить свою некомпетентность......
1 марта, 12:16
Сергей Новиков
45202010
Ну это видимо к подорожание бензина,,,, новое оправдание
1 марта, 11:28
gulieva.19891985
40403010
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