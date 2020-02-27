Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в . Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует туроператорам приостановить продажу путевок в Италию , Южную Корею и Иран из-за распространения нового типа коронавируса и роста числа заболевших, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, необходимо информировать туристов, которые планируют провести отдых в этих странах, об эпидемиологической обстановке, праве перенести сроки поездки, изменить ее направление или же расторгнуть договор и вернуть деньги за тур в полном объеме.

"При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — уточнили в Ростуризме.

Накануне Роспотребнадзор призвал российских туристов воздержаться от поездок в Южную Корею , а также в Италию и Иран , где в последние дни была зафиксирована вспышка Covid-19.

По последним данным, в Италии коронавирусом заболели 447 человек, 12 умерли; в Иране — 141 человек заражен, 22 погибли; в Южной Корее число пациентов с Covid-19 достигло 1595, 13 скончались.

Эпидемия Covid-19

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

По состоянию на 27 февраля число заболевших по всему миру — 82 140, умерли 2802 человека, выздоровели более 32 тысяч пациентов.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.

Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.