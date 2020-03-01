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Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев
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РИА Новости

Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев

10:31 01.03.2020 (обновлено: 10:38 01.03.2020)
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© Sputnik / Elif SudagezerБеженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
© Sputnik / Elif Sudagezer
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 76 тысячи 358 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.
Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. В субботу вечером Сойлу сообщил, что более 47 тысяч мигрантов покинули Турцию.
"По состоянию на 9.55 (совпадает с мск), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 76 тысяч 358", - говорится в заявлении Сойлу в Twitter.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзТурцияВ мире
Популярные комментарии
Дурак Эрдоган. Возомнил себя султаном? Да кто ж ему даст? США? Они поддерживают, пока им это выгодно, а потом кидают...А вот нашим соотечественникам, которые по-прежнему катаются туда "отдыхать" пора уже прийти в себя и включить мозг
1 марта, 11:07
НСНаталья Светлова
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