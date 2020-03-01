В Кузбассе один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе центра медицины катастроф по Кемеровской области добавили, что один из тяжело пострадавших скончался в реанимации, а трем женщинам была оказана помощь в травмпункте.