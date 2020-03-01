В Кузбассе один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. Вахтовый автобус, принадлежащий предприятию в Междуреченске, попал в ДТП с автомобилем УАЗ, пострадали пятеро, двое из них в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, один впоследствии скончался.
"В городе Междуреченске в субботу около 20.30 (16.30 мск) УАЗ столкнулся с автобусом "Нефаз". Предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ "Хантер" не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость, на повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Нефаз", принадлежащем одному из предприятий, в котором находилось 15 человек. Троим пассажирам автобуса оказана разовая медицинская помощь, водитель УАЗ 1954 года рождения и его пассажир доставлены в больницу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области..
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Собеседник агентства добавил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь в пресс-службе центра медицины катастроф по Кемеровской области добавили, что один из тяжело пострадавших скончался в реанимации, а трем женщинам была оказана помощь в травмпункте.
"Три женщины получили легкие повреждения, они амбулаторно, в травмпункте, два мужчины в тяжелом состоянии попали в реанимацию, один из них в 4.25 (00.25 мск) утром, скончался", - сообщил агентству пресс-секретарь центра Антон Дужик.
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