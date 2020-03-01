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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T05:47+0300
https://ria.ru/20200301/1565766186.html
Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/97/1560069727_0:0:3161:1778_1036x0_80_0_0_2d41b7d2cf0774f8ec732c99850cda6b.jpg
РИА Новости

Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"

05:47 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, претендующий на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что последние действия президента Турции Тайипа Эрдогана – крик о помощи в адрес Европы, имеющий лишь "внешнюю форму угрозы".
"Мы должны понимать это так, а не как провокацию", - заявил Реттген изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).
Он отметил, что Эрдоган потерпел неудачу в попытках сотрудничать с Россией и Сирией и сигнализирует это Западу.
Реттген напомнил, что Турция приняла миллионы сирийских беженцев, поэтому Европа должна теперь "предоставить дополнительные средства и дополнительную помощь, чтобы временно позаботиться об этих людях".
Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил в субботу, что более 47 тысяч мигрантов покинули Турцию через ее границы со странами ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон
02:42Обострение ситуации в Идлибе
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеНорберт РеттгенЕвросоюзГерманияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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