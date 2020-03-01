Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, претендующий на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что последние действия президента Турции Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, претендующий на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС), заявил, что последние действия президента Турции Тайипа Эрдогана – крик о помощи в адрес Европы, имеющий лишь "внешнюю форму угрозы".

"Мы должны понимать это так, а не как провокацию", - заявил Реттген изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Он отметил, что Эрдоган потерпел неудачу в попытках сотрудничать с Россией и Сирией и сигнализирует это Западу.

Реттген напомнил, что Турция приняла миллионы сирийских беженцев, поэтому Европа должна теперь "предоставить дополнительные средства и дополнительную помощь, чтобы временно позаботиться об этих людях".

Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил в субботу, что более 47 тысяч мигрантов покинули Турцию через ее границы со странами ЕС.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.