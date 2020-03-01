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2020-03-01T14:07+0300
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Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
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РИА Новости

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

05:30 01.03.2020 (обновлено: 14:07 01.03.2020)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Сотрудник пограничной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны (МинВОТ).
Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться на родину по тем же документам. Чиновники также напомнили, что пересечение границы с Россией через неподконтрольные Киеву пункты пропуска на "временно оккупированной территории" — это нарушение законодательства.
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В соответствии с нововведением, гражданам, проживающим в ДНР, ЛНР и Крыму, нужно оформить загранпаспорт либо соответствующий пропуск.
В правительстве Украины заявляли, что пересечение границы по загранпаспорту будет более быстрым. Это связано с тем, что пограничникам не придется вводить в базу всю информацию о гражданах и их документах в ручном режиме: она будет считываться с документа автоматически.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее назвал новые правила пересечения границы с Россией европейскими, хотя в некоторые страны, в том числе Белоруссию и Турцию, украинцы могут ездить по внутренним паспортам. Глава МИД Украины также отметил, что изменение должно лишить возможности преступников и должников бежать из страны.
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Ситуация на УкраинеВадим ПристайкоМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сбор клубники даёт больший доход. И Польша не ... Россиюшка, где нет даже нормальных дорог и тротуаров.
1 марта, 09:44
В Василь Мазепа
16512560665
Европа для украинцев в шаговой доступности даже из Харькова или Днепра до ЕС 8-10 часов езды. А самолётом час . Кстати к Киеву ближе Варшава и Вильнюс чем Москва)
1 марта, 09:07
Александр Ххххх
1345930232
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