Эрдоган попросил у Макрона поддержку в Идлибе со стороны НАТО

"В ходе телефонных переговоров были рассмотрены сирийский кризис, проблема беженцев, отношения между Турцией и Францией и региональные вопросы. Президент Эрдоган выразил мнение, что сирийский режим заплатил высокую цену за мерзкое нападение на наших военных в Идлибе. Он выразил желание четко и конкретно видеть солидарность НАТО не только в риторике, но и на уровне действий", — говорится в сообщении.

В администрации турецкого лидера добавили, что Эрдоган предупредил о риске усугубления гуманитарного кризиса в случае, если "атаки сирийского режима не будут остановлены".

"Давление беженцев из Сирии на Турцию естественным образом начинает сказываться на наших границах с Европой. Он (Эрдоган. — Прим. ред.) подчеркнул, что страны ЕС должны соблюдать свои обязательства в отношении беженцев и поддерживать Турцию справедливым разделением ответственности", — сообщила администрация.

Как отметили в Анкаре, Турция ожидает конкретных предложений по поддержке со стороны Франции и Европы для сирийских беженцев, которые остаются общей проблемой всего региона.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Сирийская армия открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 военнослужащих турецкой армии. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. По данным турецких властей, страну через границы с ЕС уже покинули более 47 тысяч мигрантов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.