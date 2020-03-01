Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 47 тысяч беженцев

Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

© Sputnik / Elif Sudagezer Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Глава МВД Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 47 113 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана , что Анкара решила их открыть.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. В субботу вечером Сойлу сообщил, что более 36 тысяч мигрантов покинули Турцию.

"По состоянию на 23:50 (субботы, совпадает с мск), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 47 113", — говорится в заявлении Сойлу в Twitter.

Главы государств и правительств стран — членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".