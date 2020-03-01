"Влад был лучом света". Как Листьев изменил телевидение и страну

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ровно двадцать пять лет назад, 1 марта 1995 года, в подъезде собственного дома был убит популярный телеведущий Владислав Листьев. Трагедия потрясла всю страну. Борис Ельцин взял расследование под личный контроль, но и спустя четверть века дело не раскрыто. За что любили и почитали Листьева — в материале РИА Новости.

"Влада нет — в это невозможно было поверить"

"Добрый вечер. Программа "Час пик" в прямом эфире. Сегодня 1 марта, и я поздравляю всех с первым днем весны. Каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней", — обратился к зрителям "Первого канала Останкино" Листьев.

После съемок ведущий позвонил супруге Альбине Назимовой и сообщил, что едет домой. В девять вечера он подошел к пятиэтажке на Новокузнецкой улице, вошел в подъезд и начал подниматься по лестнице к своей квартире. Но не дошел.

На одном из лестничных пролетов двое неизвестных преградили ему путь. Раздался выстрел, потом еще один. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Листьев был убит. Его тело обнаружили соседи. Большая сумма наличных, имевшаяся при нем, осталась нетронутой.

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Около одиннадцати вечера об убийстве самого популярного ведущего узнала вся страна. Но поверить в это было невозможно.

"Шок. Это был настоящий шок. Поверить, что Влада больше нет, не мог никто. Несколько дней после убийства я не спал. Чтобы как-то побороть бессонницу, выпивал алкоголь", — делится с РИА Новости воспоминаниями журналист Александр Политковский, в конце восьмидесятых работавший с Листьевым в программе "Взгляд".

"Невозможно было поверить в случившееся. Казалось, что Влад сейчас встанет и скажет: а я пошутил! Все время не покидало ощущение, что это происходит не со мной, не с ним, не с нами", — рассказывает Татьяна Дмитракова, режиссер программ Листьева.

"Виват, король, виват!"

Второго марта российские телеканалы приостановили вещание. На всех экранах транслировался портрет ведущего на черном фоне и надпись внизу: "Владислав Листьев убит". В эфир выходили только экстренные выпуски новостей. Время от времени звучали две песни: "Памяти Карузо" Лучано Паваротти и "Виват, король" Тамары Гвердцители. Страна словно замерла в трауре и оплакивала уход короля телеэфира.

© ОРТ Заставка телеканала ОРТ 2 марта 1995 года © ОРТ Заставка телеканала ОРТ 2 марта 1995 года

В Доме журналистов организовали пресс-конференцию. К сотрудникам телекомпании "Останкино" приехал даже Борис Ельцин. Президент взял под личный контроль расследование, при этом признал себя виновным в разгуле преступности.

За прошедшие четверть века этим делом занимались несколько следственных групп, выдвигались разные версии, звучали заявления, что преступники известны и вот-вот понесут наказание. Однако и сегодня нет ясности, кто убил ведущего.

Единственное, в чем сходились и следователи, и друзья, и родственники Листьева, — произошедшее связано с его профессиональной деятельностью. За месяц до трагедии Владислав занял пост генерального директора ОРТ. И начал с попытки упорядочить рекламный бизнес на телевидении. Введенный им временный мораторий на рекламу нравился не всем. И реализовать задуманную реформу телевидения Листьеву так и не удалось.

"Это позор всей страны. Так мало света сейчас в этой стране. И лучики этого света, такие как Влад, должны существовать", — растерянно комментировала убийство Листьева приехавшая на место трагедии Алла Пугачева.

© РИА Новости / РИА Новости Москвичи и гости столицы собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года © РИА Новости / РИА Новости Москвичи и гости столицы собрались у телецентра "Останкино", чтобы почтить память тележурналиста Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года

Отвязный "Взгляд"

Популярным ведущим Листьев стал в конце восьмидесятых. Программа "Взгляд", вышедшая тогда в эфир Центрального телевидения, принципиально изменила представление советских людей об отечественной журналистике.

Производством передачи занималась Молодежная редакция телевидения. В качестве эксперимента на роль ведущих пригласили четырех молодых специалистов с иновещания, в том числе и Листьева.

"Идея была в том, чтобы на советском телевидении появились свои собственные стиляги вроде Beatles. Четыре мушкетера, которые бы говорили на понятном народу языке, обсуждали насущные проблемы", — рассказал РИА Новости Эдуард Сагалаев, возглавлявший в конце восьмидесятых Молодежную редакцию Центрального телевидения.

"В восьмидесятые было ощущение, что жители СССР живут под водой. Официоз на сессиях политбюро, официоз на телевидении, официоз в газетах. Мы так к этому привыкли, что перестали замечать. И когда в эфир ворвался "Взгляд", мы словно всплыли на поверхность", — вспоминает Дмитракова.

Проект передачи нового формата, которая бы отвечала запросам аудитории, а главное — искоренила привычку людей слушать зарубежные радиостанции, поддержали в ЦК КПСС. В стране полным ходом шла перестройка, власти провозгласили реформы, и язык советского официоза не воспринимал уже никто.

Молодежь слушала рок-музыкантов, из-под полы доставала модные джинсы и кроссовки, читала самиздат. Представители старшего поколения спорили на кухнях, обсуждали товарный дефицит в стране, войну в Афганистане. Все осознавали, что при такой закрытости перестройка обречена.

Когда 2 октября 1987 года в эфир вышел первый выпуск "Взгляда", зрители подумали, что кто-то из руководства не доглядел и это розыгрыш. Но через неделю показали второй выпуск. Пришло понимание, что "ветер перемен" задул и на телевидении.

Четверо молодых ведущих — Владислав Листьев, Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Олег Вакуловский — открыто и даже отвязно заговорили в эфире о проблемах, которые долгое время замалчивались.

"Никто не знал, как обсуждать в эфире сталинские репрессии, смертную казнь — отменять ее или нет. Но мы начали это делать. Когда выходил "Взгляд", улицы почти вымирали. Все были прикованы к экранам", — делился воспоминаниями Александр Любимов.

"На месте храма Христа Спасителя был бассейн. И мы в эфире устроили дискуссию, как его восстановить. После землетрясения в Спитаке я показывал в эфире развалины, оставшиеся от города. После этого в стране и была создана МЧС. Тему захоронения тела Ленина тоже впервые подняли в нашем эфире", — говорит один из ведущих программы "Взгляд" Владимир Мукусев.

Руководство страны не ожидало такой дерзости от ведущих, и через год "Взгляд" закрыли. Но программа стала такой популярной, что на Манежной площади собрался 200-тысячный митинг за возвращение в эфир. И это сработало: "великолепная четверка" вновь появилась на экранах.

Когда в 1991 году члены ГКЧП попытались отстранить Михаила Горбачева от власти и заперли его на даче в Крыму, он решил действовать через "Взгляд". Генсек записал видеообращение и оправил пленку ведущим программы.

"Нам верили. Если бы он отправил кассету в программу "Время", вряд ли ему бы кто-то поверил", — рассказывает Сагалаев.

Всенародный шоумен

Не просто знаменитым, а всенародно любимым Листьев стал после выхода в эфир "Поля чудес". Идея пришла во время просмотра американского шоу "Колесо фортуны". Листьев быстро смекнул, что, помимо политических программ, телевидению необходимы и новые развлекательные форматы. Но коллеги его не поняли. Многие считали унизительным переход из общественно-политической программы в развлекательную. И уж точно никто не ожидал, что "Поле чудес" сделает Листьева самым популярным журналистом страны.

"Влад был талантливым продюсером. Программы, которые он запускал на телевидении, были кальками с западных аналогов. Но одно дело позаимствовать идею, другое — реализовать ее и сделать успешной. "Поле чудес", где от рекламодателей не было отбоя, стало самым популярным во всех смыслах. В производстве программ он преуспел, как никто другой", — отмечает в беседе с РИА Новости Политковский.

"Листьев мгновенно ловил идею. Мало того, он тут же ухитрялся ее раздуть, а главное — организовать и реализовать. Он был талантлив во всем", — поделился с РИА Новости воспоминаниями нынешний ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович.

По воспоминаниям Политковского, телевидение в начале девяностых только училось зарабатывать деньги. И "Поле чудес" стало первым большим коммерчески успешным проектом Листьева и созданной "взглядовцами" телекомпании "ВИД".

"Начались знаменитые теплоходные круизы "Поля чудес". Люди платили деньги, чтобы покрутить барабан, увидеть Листьева, сделать с ним фото", — вспоминает Политковский.

Когда программа набрала популярность, Листьев решил отойти в сторону. Ведущим стал Якубович. "Леня Якубович вел "Поле чудес" лучше, чем Влад, и Влада это страшно радовало. В этом была не только его внутренняя человеческая широта, но и точность продюсерского видения", — рассказывал РИА Новости генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Самый обаятельный и привлекательный

В начале 1992 года Листьев запустил новый проект в жанре ток-шоу — "Тема". Гости и зрители в студии обсуждали острые проблемы, волновавшие россиян. Листьев быстро находил общий язык с любыми героями. Рейтинги программы пошли вверх.

"Профессии шоумена не было тогда в России. Но Влад органично смотрелся в этой роли. Он был обаятелен, непринужден, общителен. При этом умел профессионально работать в кадре с массовой аудиторией. Этот талант в начале девяностых был под силу немногим", — рассуждает Александр Политковский.

"Каждая его программа приобретала колоссальную популярность. В этом его вклад. Он нашел ключ к зрителю, умел его заинтересовать и делал это в высокой степени профессионально", — рассказывал РИА Новости журналист Владимир Познер.

"Тогда не было интернета или YouTube. Все смотрели телевизор, и ведущие воспринимались как настоящие звезды. Талант, открытость, общительность Влада — благодаря этим качествам его воспринимали, как родного, по всей стране. Времена были непростые, и в телевидении многие находили отдушину", — вспоминает Эдуард Сагалаев.

Программа "Тема" просуществовала вплоть до 2000 года, хотя сам Листьев покинул ее еще в 1994-м. Он грезил новым проектом.

© ОРТ "Час пик" с Владиславом Листьевым © ОРТ "Час пик" с Владиславом Листьевым

Подтяжки от Ларри Кинга

Последним проектом Листьева стала программа "Час пик". Ведущий в прямом эфире задавал вопросы собеседнику. Гостями становились политики, экономисты, деятели культуры и спорта. Диалог выстраивался вокруг какого-то важного события, происходившего в стране. Беседа длилась двадцать минут.

Идею программы Листьев позаимствовал у американского шоумена Ларри Кинга, который считался самым популярным интервьюером в США. "Влад скопировал даже его образ. Как и знаменитый американец, он появлялся в эфире в подтяжках. Это было необычно, но притягательно", — рассказывает Политковский.

Ясен Засурский, президент факультета журналистики Московского университета, который окончил Листьев, считает, что подсмотренные на Западе идеи все же адаптировались под российского зрителя. "Даже когда Влад перенял имидж для "Часа пик" у Кинга, носившего брюки с подтяжками, он все-таки оставался Листьевым", — высказал свое мнение РИА Новости профессор МГУ.

© РИА Новости / Максим Блинов Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра "Останкино" в Москве © РИА Новости / Максим Блинов Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра "Останкино" в Москве

"Вообще я считаю, что "Час пик" — единственная программа, которая подходила Владу. Он был очень эрудированный. Лихо ориентировался в ситуации. И с каждым гостем говорил на равных. Это было видно", — вспоминает Якубович.