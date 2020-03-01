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https://ria.ru/20200301/1565329215.html
"Забил двоих кочергой": как криминалисты раскрыли убийство пенсионеров
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РИА Новости

"Забил двоих кочергой": как криминалисты раскрыли убийство пенсионеров

08:00 01.03.2020 (обновлено: 08:04 01.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДактилоскопическая лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве
Дактилоскопическая лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Стертый отпечаток пальца, замытые следы крови и нитка с одежды — при грамотно выполненном осмотре места происшествия даже невидимые на первый взгляд улики могут вывести оперативников на след преступника. В День экспертно-криминалистической службы МВД РИА Новости рассказывает, как совсем недавно волгоградские полицейские раскрыли жестокое убийство, совершенное еще в начале нулевых.

Безымянные "пальчики"

В марте 2002-го в дежурную часть отдела милиции города Котельниково позвонила девушка и сообщила, что на ее соседей — бабушку и дедушку — напал неизвестный. Пенсионеров в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где через несколько дней оба скончались, не приходя в сознание. На теле пожилого мужчины судебные медики насчитали следы от 15 ударов кочергой.
"Осмотр места происшествия проводила следственно-оперативная группа, включая экспертов-криминалистов, — рассказывает РИА Новости замначальника отдела экспертно-криминалистических учетов ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области, подполковник полиции Сергей Гончаров. — Все следы рук, обнаруженные в помещении, принадлежали убитым. Кроме одного — на двери шкафа". Оперативники проверили родственников и друзей, когда-либо бывавших в квартире — ни с кем из них отпечаток не имел ничего общего.
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиДом, где произошло двойное убийство
Дом, где произошло двойное убийство
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Дом, где произошло двойное убийство
По беспорядку, царившему внутри, стало понятно, что целью нападения было ограбление. Сотрудники прокуратуры возбудили два уголовных дела — по статьям "Убийство" и "Разбой". Опрос соседей, знакомых и других возможных свидетелей ничего не дал — установить подозреваемого не удалось.
"Проведя судебную дактилоскопическую экспертизу, мы занесли отпечатки пальцев в региональную базу, сверили их с уже имеющимися, но совпадений не выявили, — продолжает Гончаров. — Тогда все данные отправили в Москву, в Центральную дактилоскопическую следотеку, куда стекаются "пальчики" со всех нераскрытых преступлений, совершенных в стране".
Однако и эти действия не помогли выйти на след подозреваемого и расследование уголовного дела приостановили.
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Чужая фамилия

Весной 2019-го в поле зрения правоохранительных органов попала 31-летняя жительница Иркутска, у которой взяли отпечатки и занесли в единую базу.
"После чего из Москвы нам сообщили, что следы в квартире убитых пенсионеров оставила эта девушка, — вспоминает полицейский. — Вышли на нее благодаря системе "Папилон", которая регулярно анализирует все отпечатки и выдает список людей с похожими "узорами". Далее эксперты уже самостоятельно сравнивают данные и ищут совпадения".
Вскоре к делу подключились оперативники и следователи. Они отправились в Сибирь и задержали подозреваемую, которой в 2002-м было всего 14 лет. На допросе она рассказала, что ни в чем не виновата, но знает человека, совершившего убийство.
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиОрудие убийства
Орудие убийства
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Орудие убийства
Им оказался иркутянин Николай (имя изменено. — Прим. ред.), судимый за кражи, грабежи и другие преступления. Найти его удалось не сразу.
"Николай — из цыган, — пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Жил без документов. Однажды, попавшись на краже, назвался именем брата. Так его и записали, а после освобождения из колонии выдали справку с этими данными".
Когда стало понятно, что брат подозреваемого к убийству пенсионеров непричастен, оперативники занялись поиском самого Николая. В это время он отбывал наказание в одной из колоний Свердловской области. Вскоре его перевели в волгоградское СИЗО и предъявили обвинения в убийстве и разбое.
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Отправная точка

"В 2002-м, следуя национальным обычаям, Николай выкрал 14-летнюю девушку и отправился с ней в Волгоград, чтобы познакомить с родителями, — рассказывают в областном управлении СКР. — Но, не доехав до города, пара вышла на железнодорожной станции в городе Котельниково".
Там, по версии следствия, Николай постучался в первый попавшийся дом. Дверь открыл 85-летний хозяин жилья. Гость без приглашения вошел внутрь, схватил кочергу, лежавшую в прихожей, и несколько раз ударил пенсионера по голове. Пока рецидивист искал деньги, из соседней комнаты вышла сестра потерпевшего. Николай повалил ее на пол и жестоко избил. Все это время несовершеннолетняя спутница стояла рядом и одной рукой держалась за шкаф.
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиСледы крови возле кровати
Следы крови возле кровати
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Следы крови возле кровати
Расправившись с несчастными, пара уехала из города. "Несколько лет "супруги" прожили вместе, но в конце концов расстались. Девушка вернулась в Иркутск, однако о случившемся преступлении никому не сообщила", — проинформировал источник.
Сейчас она проходит по делу в качестве свидетеля. Материалы переданы в прокуратуру, затем ими займется суд. Николай категорически отрицает свою причастность к двойному убийству. Но, если его вина будет доказана, иркутянину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Это преступление удалось раскрыть благодаря грамотной работе эксперта-криминалиста, — отмечает Гончаров. — Вообще осмотр места преступления играет очень важную роль в расследовании — по сути, с него все и начинается. Выйти на след преступников оперативно-розыскными методами получается не всегда. Тогда на помощь следователям приходят эксперты. Все следы, изъятые с мест происшествия по тяжким и особо тяжким преступлениям, хранятся в базе МВД очень долго. Даже если расследование дела приостановлено, из картотеки ничего не пропадает, а сравнительный анализ идет постоянно. Так что рано или поздно преступник попадется".
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МоскваВолгоградская областьИркутскУбийствоПроисшествия
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