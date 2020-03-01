Процедура выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана

Согласно Конституции республики Таджикистан ( 1994 ), высшим представительным и законодательным органом страны является парламент (Маджлиси Оли).

Парламент состоит из двух палат (маджлисов) – Маджлиси намояндагон (нижняя палата) и Маджлиси милли (верхняя палата).

Маджлиси намояндагон состоит из 63 депутатов, при этом 22 депутата избираются по партийным спискам, 41 – по одномандатным избирательным округам.

Депутаты избираются на всеобщих, равных и прямых выборах тайным голосованием сроком на пять лет.

Выборы в нижнюю палату парламента проводятся Центральной комиссией по выборам и референдумам республики Таджикистан. Они назначаются президентом страны не позднее чем за 75 дней до окончания полномочий членов Маджлиси Оли предыдущего созыва.

Депутатом может быть избрано лицо не моложе 30 лет, имеющее только гражданство республики Таджикистан, высшее образование и владеющее государственным языком.

Быть кандидатами в члены Маджлиси намояндагон не имеют права следующие лица:

– граждане, не отвечающие требованиям, установленным Конституцией страны и законом "О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан";

– граждане, не знающие государственного языка;

– граждане, проживающие на территории республики не менее пяти последних лет;

– лица, гражданство которых прекращено, или они приобрели гражданство другого государства;

– граждане, признанные судом недееспособными или по приговору суда находящиеся в местах лишения свободы либо находящиеся в учреждениях принудительного лечения по решению суда;

– военнослужащие ВС, других войск и воинских формирований, министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба; лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, таможенных органов и Агентства по контролю за наркотиками при президенте республики Таджикистан;

– профессиональные деятели религиозных организаций и объединений при условии нахождения их в этих должностях;

– граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких умышленных преступлений, независимо от окончания срока и снятия судимости;

– граждане, у которых не снята судимость;

– граждане, подозреваемые органами дознания и следствия, а также находящиеся в розыске за совершение преступления против основ конституционного строя и безопасности государства или другие тяжкие и особо тяжкие преступления, за исключением участников военно-политического противостояния, в отношении которых применена амнистия.

Право на выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты принадлежит политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения. Политические партии вправе выдвигать граждан, не являющихся членами политических партий. При этом общее число кандидатов, выдвигаемых ими по списку, не может превышать 45% от общего числа депутатов нижней палаты.

Независимые кандидаты могут участвовать в выборах только по одномандатным избирательным округам. Для самовыдвижения каждый кандидат должен собрать в свою поддержку не менее 500 подписей избирателей округа, от которого он будет баллотироваться.

Регистрация кандидатов начинается за 45 дней и завершается за 20 дней до выборов.

Избирательная кампания начинается после окончания регистрации кандидатов и заканчивается за 24 часа до дня выборов.

Средства для подготовки и проведения выборов депутатов нижней палаты выделяются из республиканского бюджета.

Кандидаты в депутаты и политические партии, участвующие в выборах, учреждают собственный избирательный фонд для финансирования выборов. Для партий общий размер фонда не должен превышать 1,7 миллиона таджикских сомони, а для кандидата – 87 тысяч таджикских сомони.

Каждый кандидат должен внести избирательный залог в размере 5,8 тысяч таджикских сомони. Депозит возвращается кандидатам по одномандатным избирательным округам, набравшим не менее 10% голосов, а также политическим партиям, получившим не менее 5% голосов

Каждый кандидат имеет право на получение бесплатного эфирного времени в государственных СМИ. Политическим партиям предоставляется по 40 минут, а независимым кандидатам – по 20 минут.

Принимать участие в голосовании могут граждане республики, достигшие 18-летнего возраста до дня выборов, независимо от национальности, расы, пола, языка, веры, политической позиции, социального положения, образования и собственности.

Не имеют права участвовать в выборах лица, признанные судом недееспособными, либо содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.

Голосование в день выборов проводится с 6 до 20 часов.

Прибывший на избирательный участок избиратель предъявляет члену избирательной комиссии удостоверение личности, затем ставит подпись о получении документа и проходит в специальную кабину или комнату для тайного голосования.

Избиратель может отдать голос только за одного кандидата и за одну политическую партию. Он отмечает в избирательном бюллетене знаком плюс "+" пустой квадрат напротив фамилии, имени и отчества кандидата или названия политической партии, за которую голосует.

В случае голосования против всех кандидатов и списков политических партий, избиратель отмечает в избирательном бюллетене знаком плюс "+" пустой квадрат в строках "против всех" и "против всех списков политических партий". Заполненный бюллетень опускается в избирательный ящик.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, может пригласить в кабину или комнату для голосования другое лицо, кроме лиц, входящих в состав избирательных комиссий, представителей средств массовой информации, национальных и международных наблюдателей.

Если при заполнении бюллетеня избирателем была допущена ошибка, то он может попросить члена комиссии выдать новый бюллетень.

Избиратели, по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не способные прибыть в день выборов в помещение для голосования, могут проголосовать в месте пребывания в присутствии наблюдателей и доверенных лиц.

Избиратель, не имеющий возможности прибыть в день голосования на свой избирательный участок, за семь дней до выборов имеет право проголосовать путем заполнения бюллетеня в помещении соответствующей окружной избирательной комиссии.

Подсчет голосов начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

Избранным по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Выборы по одномандатным избирательным округам признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки.

Если по одномандатному избирательному округу баллотировались более двух кандидатов в депутаты нижней палаты и ни один из них не набрал более 50% голосов, то окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Оно проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований законодательства на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей. Избранным считается кандидат в депутаты Маджлиси намояндагон, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату, при условии, что в голосовании приняли участие более половины избирателей, внесенных в списки. Если при повторном голосовании один из кандидатов по какой-либо причине выбыл из избирательного процесса, голосование проводится по одному кандидату. При этом, чтобы быть избранным, ему необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

К распределению депутатских мандатов по единому общереспубликанскому округу допускаются партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей , принявших участие в голосовании.

Выборы по единому общереспубликанскому округу считаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки.

Центральная комиссия по выборам и референдумам подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по единому общереспубликанскому избирательному округу за политические партии, получившие пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Эта сумма голосов избирателей делится на 22 – число депутатских мандатов, распределяемых по единому общереспубликанскому избирательному округу. Полученный результат определяет количество голосов, необходимых для одного депутатского мандата. Затем количество голосов, которое получила каждая политическая партия, делится на количество голосов, необходимых для одного депутатского мандата. Полученный результат является числом депутатских мандатов, которое получает соответствующий список кандидатов.

Если после этого останутся нераспределенные мандаты, то они распределяются вторично и передаются по одному тем политическим партиям, у которых оказывается наибольший остаток голосов.

В случае равенства числа голосов преимущество отдается тому списку кандидатов, за который подано больше голосов избирателей. При равенстве числа голосов избирателей преимущество отдается списку кандидатов, зарегистрированному раньше.

Если по одномандатному избирательному округу в Маджлиси намояндагон баллотировались не более двух кандидатов в депутаты и ни один из них не был избран, или выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, либо в едином общереспубликанском избирательном округе ни одна политическая партия не приобрела право распределения депутатских мандатов, то Центральная комиссия по выборам и референдумам поручает окружной избирательной комиссии провести в данном избирательном округе повторные выборы. Они проводятся не позднее чем в двухмесячный срок после основных выборов.

При этом Центральная комиссия по выборам и референдумам может принять решение о необходимости проведения выборов окружной и участковой избирательных комиссий в новом составе. Голосование проводится на тех же избирательных участках и по спискам избирателей, составленным для проведения основных выборов.

Предварительные итоги выборов объявляются через средства массовой информации в течение 24 часов после их завершения. Сообщение об итогах выборов публикуются Центральной комиссией по выборам и референдумам не позднее, чем через две недели после выборов.

В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов Центральная комиссия по выборам и референдумам регистрирует избранных депутатов, при вступлении в должность они приносят присягу.