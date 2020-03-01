Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)

Бой у высоты 776 , произошедший 29 февраля – 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье неподалеку от селения Улус-Керт (Чечня) между бойцами 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и многократно превосходящими силами боевиков, – один из самых трагических эпизодов контртеррористические операции на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Она проводилась российскими федеральными войсками на территории Дагестана и Чечни по пресечению террористической и криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской Республики (Ичкерия, ЧРИ).

После заключения в августе 1996 года Хасавюртских соглашений, завершивших операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994-1996 годов, и подписания в мае 1997 года Договора о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия вопрос о статусе ЧРИ был отложен до 31 декабря 2001 года. Однако руководство ЧР вопреки условиям договора повело линию на немедленный выход республики из состава РФ. Активизировались попытки сплотить вокруг Чечни на антироссийской основе население других северо-кавказских республик. В начале августа 1999 года отряды чеченских боевиков вторглись на территорию соседнего Дагестана.

Руководство РФ предприняло ответные меры с целью освободить захваченные районы Дагестана, разгромить отряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) и восстановить конституционный строй в Чеченской Республике. Боевые действия, начавшиеся на территории Дагестана, завершились выходом федеральных войск к административной границе Чечни, после чего продолжилась ликвидация НВФ на ее территории Чеченской Республики. 7 февраля 2000 года федеральные силы заняли Грозный и приступили к разгрому НВФ в горных районах.

Крупная группировка боевиков свыше трех тысяч человек во главе с Шамилем Басаевым, Русланом Гелаевым и Хаттабом, – была блокирована в Аргунском ущелье. Боевики предприняли попытку прорваться . Гелаев с отрядом в 800 человек выдвинулся на северо-запад , а остальные боевики во главе с Басаевым и Хаттабом пошли на северо-восток к селению Ведено, где у них была создана разветвленная сеть горных баз, складов и укрытий. Оттуда они собирались прорваться в Дагестан.

Чтобы предотвратить прорыв боевиков в сторону Ведено, командование федеральных сил поставило задачу 6-й роте 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка из состава 76-й (Псковской) гвардейской воздушно-десантной дивизии совершить марш в пешем порядке и занять господствующие высоты в Аргунском ущелье между селами Улус-Керт и Сельментаузен. Вертолетами их забросить не смогли, поскольку проведенная воздушная разведка не обнаружила в горном лесу ни одной подходящей площадки.

Для выполнения задачи рота была усилена взводом и двумя группами разведки. Поскольку командир 6-й роты майор Сергей Молодов лишь недавно вступил в должность, то вместе с ротой на операцию вышел командир батальона подполковник Марк Евтюхин.

Утром 28 февраля рота выдвинулась к промежуточной цели – горе Дембайрзы, где находился командный пункт 1-го батальона, оттуда 29 февраля десантники двинулись непосредственно в заданный район, где предстояло разбить новый базовый лагерь. Десантникам предстояло за несколько часов совершить пятнадцатикилометровый марш-бросок. Они шли с полной боевой выкладкой, с собой несли воду, продовольствие, палатки и печки-буржуйки, без которых зимой в горах не выжить. На вооружении у них было только стрелковое оружие и гранатометы. Приставку для радиостанции, обеспечивающей скрытый радиообмен, оставили на базе. Впереди шла разведгруппа гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьева, за ней по труднопроходимым горным тропам, растянувшись на сотни метров, двигались три взвода десантников.

Еще до восхода солнца бойцы вышли на высоту 776, где сделали передышку, затем возобновили движение. В 12.30 разведдозор, находившийся впереди на 100-150 метров, обнаружил группу боевиков в засаде. Десантники открыли по ним огонь, арткорректировщик вызвал огонь артиллерии. Противник ответил огнем из пулеметов, снайперских винтовок и начал подтягивать подкрепление. Среди десантников появились раненые.

В короткое время боевики сумели подтянуть дополнительные силы и создать численный перевес. К тому же они заняли более выгодные позиции. В этих условиях командир батальона Евтюхин принял решение отойти на высоту 776 и там организовать оборону. При отходе десантники понесли первые потери, в том числе погиб майор Сергей Молодов.

Десантники оборонялись практически с марша на неподготовленном склоне, используя в качестве укрытий деревья и складки местности. 3-й взвод не успел завершить восхождение, был обстрелян террористами, и бойцы погибли практически в полном составе.

Боевики начали ожесточенные атаки на высоту 776, они подтянули минометы и пристреляли их по ориентирам на высоте. Дистанция боя в некоторых местах порой сокращалась до расстояния броска гранаты, кое-где доходило и до рукопашных схваток. К ночи атаки террористов выдохлись. К этому времени рота потеряла убитыми 31 солдата и офицера.

В три часа ночи на помощь 6-й роте смогли прорваться 15 бойцов из состава 4-й роты, занимавшей позиции неподалеку, под командованием заместителя командира батальона майора Александра Доставалова. Больше на подмогу пробиться ни у кого не получилось. Боевики расставили засады и заняли оборону на берегу, не позволяя приблизиться к притокам Аргуна. Несколько попыток переправы закончились неудачно. 1-я рота десантников 104-го полка смогла прорваться к высоте 776 только утром 2 марта.

Командование федеральных сил могло поддерживать роту только огнем артиллерии, которая била по координатам, указываемым офицерами-корректировщиками, находившимися при 6-й роте. Хотя орудия работали на пределе дальности, им удалось нанести боевикам ощутимый урон. С полудня 29 февраля до раннего утра 1 марта полковые пушкари высыпали в этот район 1200 снарядов. Авиацию не применяли, боясь попасть по своим.

Несмотря на подавляющее численное превосходство, боевики в течение долгого времени не могли прорваться сквозь позиции роты. Понеся значительные потери, они предложили десантникам пропустить их за выкуп, но это предложение было отвергнуто.

После этого боевики пошли на решающий штурм . В 5 часов утра 1 марта Хаттаб бросил в атаку два батальона смертников. Они полностью окружили высоту. Бой продолжался некоторое время. Когда на высоте практически не осталось в живых десантников и начали скапливаться боевики, Евтюхин и артиллерийский корректировщик гвардии капитан Виктор Романов вызвали огонь полковых орудий на себя. Из 90 участвовавших в бою десантников 84 погибли, в том числе 13 офицеров. В живых остались только шестеро бойцов, которым удалось выйти позже на позиции федеральных войск. Потери террористов оцениваются в 400-500 боевиков, включая нескольких полевых командиров.

Все участвовавшие в том бою десантники за проявленное мужество и героизм были удостоены высоких правительственных наград. 22 бойца были удостоены звания Героя России. 21 военнослужащий получил это звание посмертно. Еще 68 солдат и офицеров (из них 63 посмертно) были награждены орденом Мужества.

Десантники смогли задержать противника и выиграли время для подхода резерва федеральных сил. Из ущелья вырвались немногие из боевиков – с ранениями и по большей части израсходованным боекомплектом. Остальных в последующие недели либо уничтожили, либо захватили и разоружили. Именно после боя у высоты 766 в плен стали сдаваться целые подразделения боевиков, чего не было прежде за всю историю контртеррористической операции.

18 апреля 2000 года Генеральным штабом Вооруженных сил РФ было объявлено о завершении военной операции в Чечне.

С 2013 года в Псковской области, где дислоцирована 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 1 марта является днем памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 2-й отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга.

Подвиг псковских десантников запечатлен в книге "Рота уходит в небо", по этой истории сняты фильмы, в том числе "Грозовые ворота", а также несколько сериалов. В честь подвига 84 псковских десантников в 2008 году была названа улица в Грозном.

В 2017 году состоялось открытие Поклонного креста на месте героической гибели бойцов 6-й роты. Он установлен в селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Памятники также установлены в Пскове, Москве и Санкт-Петербурге.

В 2020 году к 20-летию подвига героев-десантников в их родных городах устанавливаются бронзовые бюсты, часть памятников уже открыта. Кроме того, в Пскове на стене одного из многоэтажных домов появился памятный мурал (художественное граффити), посвященный этим событиям, Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом три рубля. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6-й роте, установленного в Псковской области и надпись: "20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии".