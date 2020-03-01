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https://ria.ru/20200301/1565319158.html
Дело об убийстве Владислава Листьева
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РИА Новости

Дело об убийстве Владислава Листьева

03:36 01.03.2020 (обновлено: 12:38 01.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПлакат с изображением В. Листьева вывешен на здании телецентра "Останкино"
Плакат с изображением В. Листьева вывешен на здании телецентра Останкино
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы. До сих пор оно не раскрыто.
Сразу после убийства Листьева президент Борис Ельцин уволил прокурора Москвы Геннадия Пономарева и начальника столичной милиции Владимира Панкратова.
Поначалу уголовное дело об убийстве Владислава Листьева было возбуждено и расследовалось органами прокуратуры Москвы, затем оно было передано Генеральной прокуратуре РФ.
Дело было поручено следователю Генпрокуратуры по особо важным делам Борису Уварову. В августе 1995 года он был отстранен от ведения дела, а материалы переданы другому следователю.
Как сообщали СМИ, было выдвинуто множество версий преступления, включая семейные дела журналиста, пока не остановились на основной – рекламный бизнес.
Следователи допросили руководителей фирм-посредников. В поисках заказчика были допрошены десятки известных людей, в том числе предприниматели Борис Березовский (1946-2013), Сергей Лисовский и Сергей Михайлов. По подозрению в организации убийства задерживались различные криминальные "авторитеты", но обвинение в убийстве журналиста никому так и не было предъявлено.
В 1996 году Генпрокуратура выдвинула версию о том, кто мог получить "заказ" и организовать преступление. Таким человеком посчитали авторитетного бизнесмена Игоря Дашдамирова. Летом 1996 года Дашдамиров был задержан, его неоднократно допрашивали в связи с убийством Листьева, но этим все и ограничилось.
В совершении убийства признались 10 человек, находившихся в местах лишения свободы, но их версии после проверки не нашли подтверждения.
В совершении преступления подозревались несколько наемных убийц, в частности, в устранении Листьева признался Андрей Челышев – один из лидеров группировки профессиональных киллеров, которых подозревали в десятках заказных убийств, в том числе вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Но в рассказе Челышева оказалось слишком много неточностей, и следователь посчитал, что киллер себя оговорил, чтобы сбить следствие с правильной версии.
Отказавшись от следа Челышева в "деле Листьева", следователи пришли к выводу, что исполнили убийство журналиста пять человек, в том числе и бывшие военные, которых подобрал "авторитетный" организатор преступления. После убийства преступники, по версии следствия, уехали за границу, в том числе в Чехию, а два непосредственных исполнителя, братья Александр и Андрей Агейкины, скрылись в Израиле. МВД РФ вело переговоры с израильскими властями о возможности совместных действий в отношении подозреваемых, однако произошла утечка информации. В результате один из предполагаемых киллеров, Александр Агейкин, был обнаружен мертвым в Тель-Авиве. По официальной версии, он скончался от передозировки наркотиков. Никого из подозреваемых, в том числе и Агейкина, Генпрокуратура в розыск не объявляла.
В феврале 2002 года заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Юрий Королев сообщил журналистам, что МВД России располагает данными об исполнителях убийства Листьева. По его словам, эти люди находятся за рубежом, они объявлены в международный и федеральный розыск.
Как отмечали в Генпрокуратуре, за эти годы следствием проведено огромное количество следственных и розыскных мероприятий. Объем материалов дела к 2002 году составлял более 100 томов. В ходе расследования убийства Листьева, по данным Генпрокуратуры, было допрошено более двух тысяч свидетелей, раскрыто несколько серьезных преступлений, в том числе разоблачена так называемая "кемеровская банда", на счету которой десятки убийств.
Владислав Листьев — человек, который хотел изменить телевидение
© РИА Новости / Виталий Савельев

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

Телеведущий Центрального телевидения Владислав Листьев во время телеигры капитал-шоу Поле чудес
1 из 9

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / Борис Приходько

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

Тележурналист Владислав Листьев
2 из 9

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Птицын

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи Взгляд (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев
3 из 9

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

© РИА Новости / Птицын
© РИА Новости / Галина Кмит

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

Участники кинофестиваля Кинотавр народный артист СССР Олег Янковский (справа) и ведущий телепередачи Тема Влад Листьев (слева)
4 из 9

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

© РИА Новости / Галина Кмит
CC BY-SA 3.0 / New Look Team /

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

Тележурналист Владислав Листьев
5 из 9

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

CC BY-SA 3.0 / New Look Team /
© РИА Новости / С.Птицын

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

Молодежная информационно-развлекательная программа Взгляд. Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Молодежная редакция. Режиссер Анатолий Григорьевич Малкин (слева) и ведущие программы Александр Любимов (в центре) и Владислав Листьев (справа) готовятся к эфиру
6 из 9

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

© РИА Новости / С.Птицын
© РИА Новости / Виталий Савельев

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

Владислав Листьев - ведущий капитал-шоу Поле чудес на Центральном телевидении
7 из 9

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / Стрельников

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

Тележурналист Влад Листьев
8 из 9

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

© РИА Новости / Стрельников
© РИА Новости / Максим Блинов

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

Портрет Владислава Листьева вывесили на здании телецентра Останкино в Москве
9 из 9

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 9

Журналистская карьера Владислава Листьева началась на Всесоюзном радио, где он проработал пять лет.

© РИА Новости / Виталий Савельев
2 из 9

В 1987 году перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих культовой программы перестройки "Взгляд".

© РИА Новости / Борис Приходько
3 из 9

С 1990 года выступал художественным руководителем и ведущим программ "Поле Чудес", "Тема", "Час пик", организатором детской передачи "Галактика". Продюсировал несколько проектов.

© РИА Новости / Птицын
4 из 9

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает Листьева первым настоящим продюсером отечественного ТВ. По словам Эрнста, Листьев хотел многое попробовать, изменить телевидение в целом.

© РИА Новости / Галина Кмит
5 из 9

В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.

CC BY-SA 3.0 / New Look Team /
6 из 9

Первого марта 1995 года журналиста застрелили в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких заказных убийств.

© РИА Новости / С.Птицын
7 из 9

Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности".

© РИА Новости / Виталий Савельев
8 из 9

Коллеги вспоминают Владислава Листьева как талантливого телеведущего, хорошего компаньона, многостороннего и легкого в общении человека.

© РИА Новости / Стрельников
9 из 9

Будучи выдающимся деятелем и создателем нового российского телевидения, Листьев оставался тем, кто всегда видел человеческое начало в других, отмечал бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский.

© РИА Новости / Максим Блинов
На протяжении всего времени, пока велось дело, следователи не один раз менялись. С марта 1995 года по август 1995 года следственную бригаду (порядка 25 следователей и оперативное сопровождение) возглавлял следователь по особо важным делам Генпрокуратуры (ГП) Борис Уваров. С августа 1995 года по октябрь 1997 года следственную бригаду возглавлял следователь по особо важным делам ГП Владимир Старцев. С октября 1997 года по сентябрь 2000 года следственную бригаду возглавлял следователь по особо важным делам ГП Петр Трибой, в составе бригады он работал с августа 1995 года. С сентября 2000 года до 2005 года следственную бригаду возглавлял следователь по особо важным делам ГП Александр Горбунов. Затем дело передали Вячеславу Митяеву.
Установить конкретных лиц, совершивших данное преступление, не удалось, и в связи с этим в апреле 2006 года предварительное следствие по делу было приостановлено.
После образования в 2007 году Следственного комитета Генеральной прокуратурой РФ уголовное дело было передано в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (ныне – Следственный комитет РФ).
В октябре 2009 года дело об убийстве Листьева возобновили, его было поручено вести следователю Леме Тамаеву.
Срок давности по делу об убийстве Владислава Листьева истек 1 марта 2010 года.
1 марта 2010 года СК сообщил, что, несмотря на то, что предварительное следствие по уголовному делу не возобновлялось, тем не менее следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска продолжается работа, направленная на раскрытие этого преступления и у следствия нет никаких оснований для прекращения этого уголовного дела.
В октябре 2010 года в расследовании убийства Листьева появились новые данные. О них рассказал следователям осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин. По словам Колчина, убийство было совершено Эдуардом Канимото, Валерием Суликовским и еще "одним стрелком" по заказу Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ. В рассказе Колчина также фигурировали криминальные авторитеты Владимир Кумарин и Константин Яковлев по прозвищу Могила. Практически все основные фигуранты рассказа Колчина к этому моменту были уже мертвы.
Борис Березовский проверялся Следственным комитетом РФ на причастность к убийству Владислава Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
В 2018 году бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров вновь заявил о причастности Березовского к убийству Листьева в качестве заказчика. Поводом для убийства якобы стал мораторий на рекламу, который Листьев, будучи генеральным директором ОРТ, ввел на канале в 1995 году. Из-за этого решения Березовский, по версии Захарова, потерял значительную сумму денег. Однако данную версию подверг сомнению его экс-коллега журналист Александр Политковский, который напомнил, что решение не давать в эфир рекламу принимал не Листьев, а совет директоров. Также эту версию подверг критике журналист Сергей Доренко (1959-2019), который полагал, что к преступлению причастны не политики или деятели телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Убийство Влада ЛистьеваВладислав ЛистьевСправки
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