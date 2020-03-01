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Туризм
2020-03-01T18:36+0300
https://ria.ru/20200301/1565317824.html
Эксперты рассказали, кто встретит 8 Марта в Крыму
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РИА Новости

Эксперты рассказали, кто встретит 8 Марта в Крыму

18:36 01.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Международный женский день в Крыму отметят преимущественно москвичи старше 56 лет, свидетельствуют данные Tutu.ru.
Эксперты сервиса изучили все проданные авиа- и ж/д билеты из российских городов с захватом праздничных выходных. Выяснилось, что каждый второй пассажир из тех, кто купил билет на поезд в Крым, приедет из Москвы. Самая многочисленная возрастная группа — люди старше 56 лет. Из Ростова-на-Дону собираются приехать 22 процента туристов. Из Санкт-Петербурга — девять процентов.
Рейс Москва — Симферополь входит в тройку самых популярных авианаправлений по России на 8 Марта. Он занимает второе место, уступая первенство маршруту Москва – Сочи. Также было и в преддверии женского дня в прошлом году.
Интересно, что более 60 процентов из тех, кто купил билеты в Симферополь с захватом праздника, — женщины.
Пара в фойе отеля. Архивное фото
24 февраля, 19:45Туризм
Эксперты выяснили, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваСочиРеспублика КрымРостов-на-ДонуРоссияСанкт-Петербург
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