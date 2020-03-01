Эксперты рассказали, кто встретит 8 Марта в Крыму

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Международный женский день в Крыму отметят преимущественно москвичи старше 56 лет, свидетельствуют данные Tutu.ru.

Эксперты сервиса изучили все проданные авиа- и ж/д билеты из российских городов с захватом праздничных выходных. Выяснилось, что каждый второй пассажир из тех, кто купил билет на поезд в Крым, приедет из Москвы. Самая многочисленная возрастная группа — люди старше 56 лет. Из Ростова-на-Дону собираются приехать 22 процента туристов. Из Санкт-Петербурга — девять процентов.

Рейс Москва — Симферополь входит в тройку самых популярных авианаправлений по России на 8 Марта. Он занимает второе место, уступая первенство маршруту Москва – Сочи. Также было и в преддверии женского дня в прошлом году.