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Туризм
2020-03-01T10:24+0300
https://ria.ru/20200301/1565316396.html
Названы самые дешевые направления для весенних путешествий
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РИА Новости

Названы самые дешевые направления для весенних путешествий

10:24 01.03.2020
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© Фото : Pixabay/ beingboringУлица Братиславы
Улица Братиславы
© Фото : Pixabay/ beingboring
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В рейтинг бюджетных маршрутов вошли Петрозаводск, Калуга, Казань, а также Гюмри, Рига и Братислава, сообщает Aviasales.
Аналитики туристического поисковика изучили бронирования авиабилетов в период с марта по май 2020 года и составили список самых доступных по цене городов для весенних перелетов. В России на первом месте оказался Петрозаводск, а за границей — армянский город Гюмри.
Для путешествий внутри страны эксперты советуют присмотреться к городам, куда авиабилеты еще доступны в среднем до семи тысяч рублей. Например, самые выгодные маршруты — Петрозаводск и Калуга, билеты стоят около четырех тысяч рублей. В Казань, Курск, Саратов, Махачкалу, Уфу и Владикавказ можно слетать за шесть-семь тысяч рублей.
Среди зарубежных направлений экономным путешественникам стоит рассмотреть Гюмри, Ригу и Братиславу. Билеты по этим направлениям обойдутся в восемь-девять тысяч рублей. Не более двенадцати тысяч стоят перелеты в Эйндховен, Баку, Кельн, Хельсинки, Берлин, Салоники, Ереван и Нур-Султан.
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