Названы самые дешевые направления для весенних путешествий

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В рейтинг бюджетных маршрутов вошли Петрозаводск, Калуга, Казань, а также Гюмри, Рига и Братислава, сообщает Aviasales.

Аналитики туристического поисковика изучили бронирования авиабилетов в период с марта по май 2020 года и составили список самых доступных по цене городов для весенних перелетов. В России на первом месте оказался Петрозаводск, а за границей — армянский город Гюмри.

Для путешествий внутри страны эксперты советуют присмотреться к городам, куда авиабилеты еще доступны в среднем до семи тысяч рублей. Например, самые выгодные маршруты — Петрозаводск и Калуга, билеты стоят около четырех тысяч рублей. В Казань, Курск, Саратов, Махачкалу, Уфу и Владикавказ можно слетать за шесть-семь тысяч рублей.