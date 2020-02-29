Трамп заявил, что в скором будущем встретится с лидерами "Талибана"

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором будущем проведет личную встречу с лидерами радикального движения "Талибан"

"Я буду встречаться лично с лидерами "Талибана" в не столь далеком будущем", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Он не уточнил, где именно может пройти эта встреча.

По его словам, по договоренности талибы согласились бороться с терроризмом. "Я верю, что "Талибан" хочет что-то сделать, что покажет, что мы не теряем время. Если что-то плохое случится, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, это не будет необходимо", - подчеркнул Трамп.