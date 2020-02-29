Трамп заявил, что в скором будущем встретится с лидерами "Талибана"

ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором будущем проведет личную встречу с лидерами радикального движения "Талибан".
"Я буду встречаться лично с лидерами "Талибана" в не столь далеком будущем", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции. Он не уточнил, где именно может пройти эта встреча.
По его словам, по договоренности талибы согласились бороться с терроризмом. "Я верю, что "Талибан" хочет что-то сделать, что покажет, что мы не теряем время. Если что-то плохое случится, то мы вернемся с такой силой, которую никто не видел. Надеюсь, это не будет необходимо", - подчеркнул Трамп.
Он добавил, что США проинформировали о сделке ООН и НАТО. Трамп сообщил, что в процесс были вовлечены 29 стран. "Талибан" работает с другими странами, вероятно. Вы окружены другими сильными странами. Будь то Пакистан, Иран, Россия... они все могут работать над этим", - сказал президент США.
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