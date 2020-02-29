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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-29T21:50+0300
https://ria.ru/20200229/1565710800.html
Глава Евросовета выразил соболезнования Эрдогану после гибели военных
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:70:2817:1655_1036x0_80_0_0_e3405cb53a764e6bcf9912c7f9e5ab60.jpg
РИА Новости

Глава Евросовета выразил соболезнования Эрдогану после гибели военных

21:50 29.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военных в сирийском Идлибе.
"В ходе телефонного разговора с президентом Эрдоганом он выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных, а также глубокую обеспокоенность страданиями людей в результате продолжающегося противостояния в Идлибе", - говорится в пресс-релизе ЕС.
Глава Евросовета призвал к деэскалации и устойчивому прекращению огня в Идлибе, а также поиску политического решения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.
Мишель добавил, что доставка гуманитарной помощи нуждающимися остается приоритетом, ЕС готов усилить работу на этом направлении.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Обострение ситуации в ИдлибеЕвросоветТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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