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https://ria.ru/20200229/1565700110.html
Мединский: не верю, что вся киевская элита не хочет отмечать 9 мая
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РИА Новости

Мединский: не верю, что вся киевская элита не хочет отмечать 9 мая

21:22 29.02.2020 (обновлено: 21:45 29.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службойВладимир Ростиславович Мединский
Владимир Ростиславович Мединский
© Фото предоставлено пресс-службой
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил сомнение в том, что вся киевская элита разделяет мнение главы МИД Украины и не желает праздновать День Победы 9 мая, тем самым отказываясь от статуса народа-победителя.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Украина не собирается праздновать День Победы ‪9 мая‬.
"Применительно к 9 мая, украинцы, как и великороссы, белорусы, татары, казахи, славные народы Кавказа и Сибири, Средней Азии и Волги, севера России и Урала и прочая, и прочая, – есть великий народ-победитель. Победитель не других народов (немцев и примкнувших к ним обольщенных дьяволом), а гитлеровской Германии – преступного государственного образования... Не верю, что вся нынешняя киевская элита разделяет мнение своего министра. Не верю, что народ Украины дал киевскому министру право отказаться от статуса народа-победителя. Не верю и не могу в это поверить!" - сказал Мединский РИА Новости.
Помощник президента отметил, что он сам, как человек, родившийся на Черкащине, чьи деды воевали в Красной Армии, чья бабушка всю войну работала на оборонном заводе, а истфак Киевского университета окончила уже после освобождения страны, не может в это поверить. Мединский также отметил, что его мать в юности жила в столице Украины и окончила Киевский мединститут, а отец, выходец из села Жашковского района, прошёл через все "горячие точки" вместе с бойцами Советской армии.
"Украинский народ, по глубочайшему моему убеждению, – есть братская родная и неразрывная часть русского народа", - заключил Мединский.
Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018
Вчера, 13:52
Депутат прокомментировал решение Украины не отмечать День Победы
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