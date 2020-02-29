Мединский: не верю, что вся киевская элита не хочет отмечать 9 мая

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил сомнение в том, что вся киевская элита разделяет мнение главы МИД Украины и не желает праздновать День Победы 9 мая, тем самым отказываясь от статуса народа-победителя.

"Применительно к 9 мая, украинцы, как и великороссы, белорусы, татары, казахи, славные народы Кавказа и Сибири, Средней Азии и Волги, севера России и Урала и прочая, и прочая, – есть великий народ-победитель. Победитель не других народов (немцев и примкнувших к ним обольщенных дьяволом), а гитлеровской Германии – преступного государственного образования... Не верю, что вся нынешняя киевская элита разделяет мнение своего министра. Не верю, что народ Украины дал киевскому министру право отказаться от статуса народа-победителя. Не верю и не могу в это поверить!" - сказал Мединский РИА Новости.

Помощник президента отметил, что он сам, как человек, родившийся на Черкащине, чьи деды воевали в Красной Армии, чья бабушка всю войну работала на оборонном заводе, а истфак Киевского университета окончила уже после освобождения страны, не может в это поверить. Мединский также отметил, что его мать в юности жила в столице Украины и окончила Киевский мединститут, а отец, выходец из села Жашковского района, прошёл через все "горячие точки" вместе с бойцами Советской армии.