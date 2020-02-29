Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка

"Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка", - говорится в заявлении представителя пары.

31-летняя Саймондс станет матерью впервые, а вот 55-летний Джонсон – отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.

Джонсон и Уилер – первая не связанная узами брака пара на Даунинг-стрит, Саймондс – также самая молодая спутница жизни британского премьер-министра в истории. Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.