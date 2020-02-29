Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-29T21:46+0300
https://ria.ru/20200229/1565696278.html
Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156236/58/1562365867_0:0:1956:1101_1036x0_80_0_0_0cce1260ba9eb8859826a49940adf3cf.jpg
РИА Новости

Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка

21:12 29.02.2020 (обновлено: 21:46 29.02.2020)
3016
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 29 фев – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс объявили, что помолвлены и ждут ребенка.
"Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они в начале лета ждут ребенка", - говорится в заявлении представителя пары.
31-летняя Саймондс станет матерью впервые, а вот 55-летний Джонсон – отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.
Джонсон и Уилер – первая не связанная узами брака пара на Даунинг-стрит, Саймондс – также самая молодая спутница жизни британского премьер-министра в истории. Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.
По данным СМИ, Саймондс способствует позитивным изменениям в имидже Джонсона: он похудел, сменил прическу и уменьшил потребление алкоголя, а возможно, и отказался от него вовсе.
Твою ревизию! Борис Джонсон затеял новую реформацию
26 февраля, 17:54Акценты
Твою ревизию! Борис Джонсон затеял новую "реформацию"Борис Джонсон полагает, что затевая масштабную переоценку британских ценностей, он ничем не рискует. К тому же, чем ему еще заниматься? С ЕС разошелся. С Трампом разругался. Самое время – заняться собой.
16313138
Обсудить 2
Кэрри СаймондсБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
В МИД Турции прокомментировали позицию России по Сирии
Нигири суши
Шеф-повара рассказали, что не стоит заказывать в японском ресторане
Юрий Бойко принимает участие в акции Бессмертный полк в Киеве
На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Автомобиль скорой помощи в США
В США впервые зафиксировали смерть от коронавируса
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Сенатор Алексей Пушков
Пушков назвал ответ Путина Эрдогану важным
Алексей Гончарук и Владимир Зеленский
Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Сотрудник пограничной службы Украины
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Город Люксембург
Люксембург первым в мире сделал общественный транспорт бесплатным
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Появилось видео с вечеринки в бане, обернувшейся гибелью гостей
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине
08:35В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
08:30В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек
07:56Чилийские военные помогли русскому моряку, у которого случился инсульт
07:04Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
06:21Юлия Савичева показала фото без макияжа
06:20Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
06:02В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
05:50Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
05:47Кандидат на пост главы ХДС назвал действия Эрдогана "криком о помощи"
05:30Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
05:20Военный эксперт оценил слова Маска об "убийце" американского F-35
05:20В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:12В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса
05:05Ремесленники начинают вновь открывать лавки на рынке в Алеппо
04:16Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек
04:10Украинское СМИ назвало причину конфликта Зеленского и Гончарука
04:03Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
03:52Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
03:35В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса
Лента новостейМолния